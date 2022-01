Carles Porta: «Mi trabajo no es reabrir casos»

El «true crime» es el género de moda. Todas las plataformas incluyen alguna entrega en sus novedades para este año. Pero para Carles Porta no es una actividad pasajera, sino la dedicación de toda una vida. Tanto en libros, como en radio, como en televisión, Porta lleva toda una vida intentando explicar «¿Por qué matamos?», nombre de uno de sus programas y en el que ha colaborado Luis Tosar. Hace unos meses era reconocido con el Premio Ondas, por el programa radiofónico «Crims», un formato que ahora evoluciona . «Crímenes, de Carles Porta» se estrena hoy en Movistar +, con el programa dedicado al crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, que han dividido en cuatro capítulos ya disponibles.

¿Esta apuesta de Movistar es resultado del Premio Ondas?

No exactamente. Ya estaba prácticamente cerrado desde antes, pero sí ha podido acelerar algo su emisión.

¿La sociedad está preparada para ejercer de jurado popular?

Nuestra intención es que el espectador pueda sentirse en el papel de los miembros del jurado y tengan así una participación activa. Sin embargo, no creo que yo deba contestar, porque siempre evitamos hacer juicios paralelos y nuestra función no es cuestionar lo que se ha juzgado, sino que el espectador se posicione libremente y forme su propia opinión. Por eso casi siempre tratamos casos ya juzgados.

¿A qué se debe este «boom» del true crime?

Las plataformas han permitido trabajar cada vez mejor este género. Y si las producciones tienen calidad, la realidad siempre va a ser la mejor guionista.

En algunas series de este tipo acaban presumiendo de haber aportado nuevas pruebas o líneas de investigación. ¿Es parte del trabajo?

No, a mi equipo siempre le recuerdo que nosotros no investigamos crímenes, solo los explicamos. Otra cosa es que durante el camino de la explicación hallemos un nuevo testimonio, pero al tratar con casos ya juzgados este tipo de circunstancias se reduce mucho. Últimamente estamos estudiando la posibilidad de incorporar casos aún no juzgados o con procesos abiertos, pero porque nos lo piden mucho. Pero nuestro trabajo no es reabrir casos.

¿El morbo es un elemento natural de este género?

Rotundamente no, pero es algo que tenemos que vigilar mucho. Los pilares de estas series son las tres «erres»: rigor, respeto hacia víctimas e implicados y ritmo narrativo.

¿Ver ficción criminal le ayuda a hacer mejor su trabajo?

Muchísimo. De hecho, nos inspiramos bastante en series como «Mindhunter». Utilizamos técnicas de ficción para narrar la realidad y «Mindhunter» es una gran fuente de personajes, guiones y narrativa audiovisual. La recomiendo siempre.

Le devuelvo la pregunta con la que bautizó uno de sus programas: «¿Por qué matamos?»

Tengo dos respuestas muy buenas, pero ninguna es mía. Hay un forense que dice que esa pregunta se responde sabiendo por qué amamos. Y hay otra muy célebre que dice que «todos los asesinatos se explican por un palmo, el que va de la bragueta al bolsillo», porque todos están vinculados a relaciones sentimentales o dinero.

¿La pared forrada de fotos e hilos es un tópico de la investigación criminal?

Sí, en realidad apenas se utiliza. Aunque podría venir bien para secuenciar los casos.