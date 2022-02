Blanca Portillo desvela por qué no ha ido nunca a «El Hormiguero» y declara su amor a Jorge Ponce

2021, fue su año. En todos los sentidos. Blanca Portillo fue la elegida por RTVE para representar el pasado año en la televisión pública y además, estrenó una de las películas que están nominadas al Goya, «Maixabel». Las película trata sobre una de las primeras víctimas (sufrió el asesinato de un familiar) de ETA que recurrió a los encuentros entre víctimas y terroristas para intentar poner fin a su dolor.

Ayer Blanca presentaba la película en «La Resistencia» donde se declaró fan absoluta del programa. Durante 15 minutos solo anduvo observando los detalles del plató y preguntando a Broncano por curiosidades. Pronto Broncano le preguntaría por su regalo, pero ella confesaría que su regalo no era para él, sino para Jorge Ponce. La actriz se rindió en elogios al cómico, que ruborizado, le acabó dando un beso en la boca. Ella, le entregó un detalle de un corazón con una llave, simbolizando la gran admiración que siente por él. Además, organizó una merienda improvisada para todos.

Por último, después de repasar su trayectoria y su histórico papel en «7 vidas», la actriz reconoció que es muy vergonzosa, aunque la gente no se lo crea. Y que ese es el único motivo por el que aún no ha ido a «El Hormiguero 3.0». «Creo que Pablo Motos está enfadado conmigo, porque ya no me ha vuelto a invitar», desveló Blanca Portillo, metiéndose en «un jardín». Sin embargo, la actriz se comprometió a vencer su miedo y visitarlo pronto.