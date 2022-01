Así fue el final más bizarro de «La Resistencia», en el debut de Grison como presentador

Tarde o temprano iba a pasar. Igual que ha ocurrido recientemente, en Zapeando, Todo es mentira, o La Roca, ayer fue el turno de La Resistencia. Su presentador, David Broncano, está pasando el covid y se tuvo que ausentar del programa de Movistar+. Candela Peña y la cantante Merche, la invitada del día, hicieron todo lo posible para que el debut de Grison como presentador fuese lo más exitoso posible.

Sin renunciar a su personalidad, el artista de beatbox que habitualmente se encarga de poner efectos de sonido y banda musical junto a Ricardo Castela, no intentó imitar a Broncano en ningún momento y no quiso disimular su falta de experiencia. Apostó así por un programa en el que primó la improvisación.

"Si se me alarga el virus, me meto a streamear en Twitch"



"No soy streamer porque hay que trabajar mucho"



"Puedo seguir emitiendo la puta Resistencia desde mi casa"



Le ha faltado decir "¡DISFRUTAD DEL VIAJE, CHAVALES!" pic.twitter.com/iLfu37r5dZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022

Sin embargo, como ocurriría este fin de semana en «La Roca» entre Nuria y Juan del Val, la ausencia del presentador principal (Broncano) no se haría esperar mucho y durante la sección de Candela Peña aparecía por sorpresa a través de videollamada. El cómico reconoció que el programa ya había previsto esta posibilidad y que le había montado un set de grabación en su habitación. De hecho, Broncano llegó a bromear con la posibilidad de abrirse un canal de Twitch: «Si el covid se me alarga mucho me hago streamer». Pero luego, ya en serio, recordó que es una actividad que lleva muchas horas de dedicación detrás y que seguramente no tendría tiempo suficiente.

Había que acabar el programa en alto y en alto ha terminado.



Puto Grison, va loco perdido. #LaResistencia @MercheOficial pic.twitter.com/HpLHkpHOdT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022

Pero Grison no quería que fuese un programa cualquiera y acabó empapándose en un líquido viscoso y deslizarse por el escenario, en una de las escenas más bizarras del programa.