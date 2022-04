Harrison Ford protagonizará en televisión la comedia ‘Shrinking’ junto a Jason Segel

Apple TV+ está lanzada en su producción televisiva y tras el Oscar por “Coda” y el éxito de varias de sus ficciones entre las que se encuentra “Slow Horses”, acaba de anunciar que Harrison Ford se incorpora como coprotagonista en " Shrinking “, una nueva serie de comedia de 10 episodios escrita y producida por el actor cómico Jason Segel , el cocreador/productor ejecutivo/showrunner de " Ted Lasso " Bill Lawrence y la estrella/escritor/ productor Brett Goldstein .

“Deadline” ha revelado que Ford coprotagonizará junto a Segel la serie de comedia después de una “larga negociación” e interpreta al Dr. Phil Rhodes, un terapeuta diagnosticado con Parkinson. Segel interpreta a un terapeuta en duelo que comienza a romper las reglas establecidas y les dice a sus pacientes/clientes exactamente lo que piensa. Mientras ignora su entrenamiento y ética, se encuentra haciendo cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas... incluida la suya.

Así es como se describe el personaje de Ford: “Un “psiquiatra de cuello azul” con los pies en la tierra, agudo como una tachuela, contundente pero con un brillo siempre presente. Phil es un pionero en la terapia conductual cognitiva que ha desarrollado una práctica exitosa a lo largo de los años que comparte con sus dos jóvenes protegidos, Jimmy y Gaby. Ferozmente independiente, Phil ha sido diagnosticado recientemente con Parkinson, lo que lo obliga a salir de su zona de confort mientras lidia con amigos entrometidos, su familia separada y su legado”.

El actor había participado en proyectos menores y nunca como protagonista e incluye papeles en “The Young Indiana Jones Chronicles “, " The Star Wars Holiday Special “, " Mod Squad “, " Ironside “, " The Virginian “, " El FBI " y múltiples películas para televisión.