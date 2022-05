¿Qué series y películas ver hoy, 13 de mayo?

Pato a la pulp

El pato Darkwing FOTO: La Razón Internet

EL PATO DARKWING

Estados Unidos, 1991-1992, ANIMACIÓN, COMEDIA, ACCIÓN, 22 minutos. (3 temporadas, 91 episodios).

Nuestro favorito del universo “Patoaventuras”, creado por el colega de Mike Mignola y genio de la animación Tad Stones. El Pato Darkwing es un divertido homenaje a la era dorada del pulp, directamente inspirado en La Sombra. En todos y cada uno de sus episodios, llenos de acción y gags, hay guiños a Batman, Doc Savage o Green Hornet, entre otros. Merece verse en versión original, pues el doblaje mata mucho de su ingenio y referencias. DISNEY+

Criptozoología victoriana

LA SERPIENTE DE ESSEX

Reino Unido, 2022. DRAMA DE ÉPOCA, MISTERIO. 60 minutos. (6 episodios).

Hoy, estreno de la esperada adaptación del prestigioso best-seller neovictoriano de Sarah Perry. Cora Seaborne (Claire Danes) viaja de Londres a Essex para investigar los avistamientos de una mítica serpiente gigante al estilo Nessie. Allí, con la colaboración del sacerdote local (Tom Hiddleston), descubrirá mucho más en este emocionante melodrama gótico de misterio, elogiado por crítica y lectores. APPLE TV+.

Abogado motorizado

El abogado de Lincoln FOTO: La Razón Internet

EL ABOGADO DEL LINCOLN

Estados Unidos, 2022, DRAMA LEGAL, THRILLER, 60 minutos. (10 episodios).

Estreno hoy de la nueva serie basada en novela de Michael Connelly (que fuera llevada al cine en 2011), protagonizada por el carismático abogado Mickey Haller, quien trabaja en la trasera de su lujoso automóvil Lincoln Town. NETFLIX.

De entre los muertos

The kids in the hall FOTO: La Razón Internet

THE KIDS IN THE HALL

Canadá, Estados Unidos, 2022, COMEDIA, ¿? minutos. (8 episodios).

Casi veinte años después regresa el icónico grupo de cómicos, suerte de Monty Python canadiense, con nuevos locos sketches y la complicidad de estrellas invitadas como Will Forte. También puedes seguir viendo, por cierto, sus series originales. AMAZON PRIME.

Arqueología empoderada

Cazatesoros FOTO: La Razón Internet

CAZATESOROS

Canadá, Francia, Reino Unido, 1999-2002, AVENTURAS, 43 minutos. (3 temporadas, 66 episodios).

Siempre es un placer para la vista disfrutar con las aventuras de Tia Carrere como la arqueóloga Sydney Fox, en esta intrascendente versión femenina de Indiana Jones, mucho más simpática que la nueva y sosa Lara Croft. SAMSUNG TV PLUS.

CINE

Cazador de demonios FOTO: La Razón Internet

CAZADOR DE DEMONIOS

XTRM. 12:30

Estados Unidos, Reino Unido, 2012. Wesley Snipes protagoniza este divertido Weird Western con zombis, demonios y pistoleros en un fantasioso Oeste gótico entre el spaghetti y el manga, dirigido por Andrew Goth.

SHEENA, REINA DE LA SELVA

TELEMADRID. 15:34

Reino Unido, Estados Unidos, 1984. Desde las páginas de los cómics llega esta réplica femenina de Tarzán, dispuesta a imponer la justicia en la selva africana. ¡Y menuda réplica! Tanya Roberts en plenitud de facultades.

EL TESORO DE SIERRA MADRE

TELEMADRID: 22:15

Estados Unidos, 1948. John Huston adapta la estupenda novela del misterioso B. Traven y la convierte en el clásico por excelencia de la aventura trágica, parábola descarnada sobre la avaricia y mezquindad humanas.

EL GRAN TORNEO

MEGA: 00:40

Reino Unido, Estados Unidos, Baréin, 2009. Aprovechamos para recomendar de nuevo este sorprendente thriller tarantiniano de acción, otra vuelta de tuerca al tema de la “caza humana”, dirigido con brío por el experto británico Scott Mann.