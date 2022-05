El bulo que apunta a Tanxugueiras: ¿Tardaron en felicitar a Chanel por su tercer puesto en Eurovisión 2022?

Es cierto de que las discusiones, las polémicas con los votos y las “conspiraciones” son el alma del Festival de la Eurovisión. Si juntas más de 40 países con su respectivo porcentaje de eurofans y otros haters, es posible que no te creas la película que se montan en redes sociales. A lo largo del fin de semana, viernes y sábado, vimos cómo varios candidatos del Benidorm Fest, cantantes, políticos y famosos en general, mandaban buenos deseos para Chanel, la representante española que consiguió quedar en tercer lugar por detrás de Ucrania, gran vencedora, y Reino Unido con Sam Ryder. Pero entre tantos parabienes, la gente se preguntaba, ¿y Tanxugueiras?

Así que durante todo el sábado se especuló con que el grupo gallego finalista del Benidorm Fest no estaban contentas con no haber ganado la fase de selección de nuestro representante para el certamen y tras sus malinterpretadas palabras sobre la letra, no habían querido mandar ningún tipo de mensaje a la catalana para desearle lo mejor y tampoco el mismo domingo tras la histórica clasificación de “SloMo”.

Pero dónde hay haters hay ángeles de los datos y la información en Twitter y cuando el mensaje de Tanxugueiras en Twitter se publicó a las 12:54 del mediodía del domingo se cruzaron acusaciones de omisión con aquellos que les pusieron en su sitio. Varios factores hay que tener en cuenta antes de afirmar con rotundidad que las gallegas no querían lo mejor para España, antes y después de participar.

Lo primero es que Aída Tarrío, Olaia e Sabela Maneiro tenía desde hace meses programado un concierto en Cocidos do Camiño, en Lalín (Pontevedra) que comenzó a las 22:15 horas y que terminó en torno a la madrugada. Incluso ahí se echó de menos que no se felicitara a Chanel.

Moitísimas grazas #Lalín pola noite de onte!! 😍😍😍😍 Foi incrible!! Querémosvos!! 💖💖💖💖#XiraMidas#Cocidosdocamiño pic.twitter.com/H0mRMiXee0 — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) May 15, 2022

El post de arriba es a la una de la tarde del día siguiente y justo después de la esperada felicitación a Chanel: “Onte non puidemos seguir #Eurovision en directo porque estabamos actuando pero... #Chanelazo en Turín! Brava Chanel! Parabéns polo show e o resultado!”. Alguno shan visto este post insuficiente sobre todo teniendo en cuenta el tercer puesto conseguido por Chanel.

Y ahí es dónde entran los que manejan l ainformación con rigor y desmontan las conspiraciones. Tal y cómo se ha compartido en redes sociales, Tanxugueiras al igual que Rosa López y muchos compañeros de profesión más, mandaron los mejores deseos para Chanel antes de que compitiera en la final de Turín del pasado sábado. “Que CHanel quedé muy bien y que la gente se olvide de nosotras”, llegaron a decir en “La red Room”. “Queremos desearte muchísima suerte. Chanel a por todas. Disfruta muchísimo y ánimo”, lanzan en el programa mirando a cámara.

Así se desinflaron los primeros humos de los haters de las gallegas, que son casi tan pesados como los fans de estas, pero que se encontraron con un muro de pruebas. Si alguno se quedó con la duda de los deseos del grupo gallego sólo tiene que saber que como explicó el grupo Unique en Twitter, “Todos los participantes del Benidorm Fest hemos deseado nuestros mejores ánimos a Chanel de manera privada por el grupo conjunto de WhatsApp”. Misterio resuelto: no todo tiene que hacerse en público para ser váido.