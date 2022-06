Los invitados a “El Hormiguero” de la semana que viene (13-16 de junio)

Si la semana pasada estuvo plagada de emociones con las visitas de Álvaro Morte y Rodrigo Santoro presentando “Sin límites”, las experiencias contadas por el joven Aleix Espargaró, la atleta Ana Peleteiro y sus confesiones y la simpatía del cantante Camilo, esta semana el plató de “El Hormiguero 3.0″ que presenta Pablo Motos se llenará de música pero también habrá lugar para el deporte femenino. El miércoles tiene invitado sin confirmar.

Lunes

Miembros de Pussy Riots (I-D) Maria Alyokhina, Olga Borisova and Diana Burkot FOTO: ESTELA SILVA EFE

Pussy Riot

Llegan a España este grupo de artes escénicas cabeza de las protestas femeninas rusas provocativas en su planteamiento del punk rock que se ha suavizado. Las Pussy Riot han desembarcado con su “European Tour” empezando el 14 de junio en Suiza y a partir del 5 de agosto en Núremberg.

Su gira es un modo de protesta por la situación en Ucrania al grito de “Es una guerra”.

Martes

Sebastián Yatra FOTO: Atresmedia

Sebastián Yatra

El actual coach de “La Voz Kids”, el artista colombiano Sebastián Yatra, hablará de “TV” su nuevo single que ha vuelto a causar sensación en el panorama musical de todo el mundo. Durante esta temporada del talent de Antena 3 con los más pequeños, el artista ha sabido ganarse a niños y jueces. Recientemente sorprende el gesto con una chica que cantaba “Crazy in love” de Beyoncé. El cantante se acercó a la joven Patricia y le dijo: “Patricia, ya me hubiese gustado con tu edad tener esa voz. Tienes una voz increíble. No me he girado, porque estaba dudosa y ha habido un pelín de descontrol. Yo crecí en Estados Unidos y me pasa algo con la música en inglés, y es que, es muy difícil tener una identidad. Las voces suenan bastante parecidas y es muy difícil que una voz suene diferente en inglés. Quiero ver en español qué tienes para ofrecernos”.

En el videoclip de “TV” se nos presenta una historia de amor protagonizada por “unos seres muy especiales”. Su gira de verano, “Dharma Tour”, por nuestro país arrancará el 16 de Junio en el Festival O Son Do Camiño en Santiago de Compostela, para seguir en Bilbao el 18, Marbella el 23, Valencia el 24 de junio, el 26 estará en Sevilla y el 29 en Madrid.

Miércoles

Pocoyó

Jueves

La jugadora del FC Barcelona FOTO: AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

Alexia Putellas

El deporte femenino tendrá su espacio esta semana en el programa de Pablo Motos con la asistencia de Alexis Putellas, capitana del FC Barcelona. La ganadora del Balón de Oro, junto a sus compañeras Mapi León, Aitana Bonmatí y Patri Guijarro, también está incluida en el mejor XI de la competición y se sentará a hablar de su carrera.

El panel de Observadores Técnicos de la UEFA la eligió como la mejor jugadora de la Champions League Femenina para la temporada 2021/22. Acabada la temporada se la ha visto disfrutar con sus amigas en Ibiza tomando su merecido descanso.