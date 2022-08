El hombre de la viruela del mono en el Metro de Madrid cuenta la verdad: “Estoy vacunado”

El pasado sábado, un médico de la Comunidad de Madrid se hizo viral en Twitter después de un hilo en el que compartía un supuesto encuentro con un hombre contagiado de viruela del mono. Según contaba, fue una situación que vivió en el Metro de Madrid, y quiso compartirla para “tratar de concienciar a los usuarios acerca del peligro que supone no guardar las medidas de seguridad ante este enfermedad”. No obstante, todo era un bulo.

El programa “Todo es mentira”, de Cuatro, destapó la viral anécdota y descubrió que se trataba de afirmaciones falsas. En ellas, el hombre aseguraba que avisó al hombre que estaba infectado y que tenía que hacer cuarentena.

Pero el protagonista de la historia se puso en contacto con Alfredo Corell para contarle que la historia no era cierta. Y el inmunólogo desmontó en directo esta “fake news”. “Tiene una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis. Pero este hombre no esta enfermó de viruela del mono”, explicó Corell.

Así, la víctima quiso dar la cara en el programa vespertino de este canal para desmentir todas las acusaciones que dijo este médico, dejando claro que “no tiene ni nunca he tenido viruela del mono”. “Estoy vacunado” certificó. Así, Miguel Ángel Muñoz (el nombre del protagonista) negó cualquier conversación, asegurando que “nunca se ha dirigido a mí, y nunca me ha preguntado nada ese señor”.

De esta forma, afirmaba que quería denunciarle porque, a través de los tatuajes con los que sale en las redes sociales, se le puede identificar: “Hay que hacer algo con este señor”. “Va de cirujano cuando no tiene conocimiento de medicina de piel”, agrega.

El usuario de Twitter explicaba para iniciar la historia que Muñoz “estaba completamente lleno de lesiones desde la cabeza hasta los pies, incluyendo las manos”. Así, dijo que se acercó al señor y le preguntó qué hacía en el Metro si tenía viruela del mono, acusándole de decir que su médica “solo ordenó llevar mascarilla”.

“Las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de si médica de cabecera. A lo que me dijo que no le tocara los cojones”, afirmaba el “médico”, afirmando que le preguntó a una mujer que estaba a su lado si le tenía miedo y esta le había dicho que “cómo me voy a enfermar si no soy gay Una del Gobierno dijo que eran los gay que se tenían que cuidar”.