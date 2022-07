El hilo viral sobre el hombre que entró en el Metro de Madrid contagiado de viruela del mono

Un médico de Madrid ha publicado este sábado un hilo en Twitter que, en pocas horas, se ha hecho, viral. En esta publicación narra, en primera persona, una situación que vivió en el Metro de Madrid con un hombre contagiado de viruela del mono. Una anécdota para tratar de concienciar a los usuarios de esta red social acerca del peligro que supone no guardar las medidas de seguridad mientras uno está contagiado de esta enfermedad.

“No pensé en poner nada de pero como nos quieren culpar solo a nosotros.. Pues cuento la historia de esta foto.. De un caso de viruela del mono en el metro en su momento álgido de contagio”, asegura en el arranque del relato de lo que vivió en el Metro de Madrid, a su paso por la estación de Legazpi, el pasado 15 de julio: “El señor se monta en el Metro de Legazpi. Completamente lleno de lesiones desde la cabeza hasta los pies, Incluyendo sus manos. Yo veo la situación y además veo a las personas alrededor como si no pasará nada”. Entonces, el médico se acercó al señor y le preguntó qué hacía en el Metro si tenía viruela del mono. “Su respuesta: sí. Tengo eso pero mi médica no me dijo que tenía quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla”.

No pensé en poner nada de pero como nos quieren culpar solo a nosotros.. Pues cuento la historia de esta foto.. De un caso de V. Del mono en el metro en su momento álgido de contagio. pic.twitter.com/dizPSDMGA4 — Arturo M Henriques B (@arturohenriques) July 30, 2022

En ese momento, el médico le advirtió de que “las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de si médica de cabecera. A lo que me dijo que no le tocara los cojones”. Entonces, el médico, según su relato, le habló a la señora que se sentó a su lado, a la que preguntó si no le preocupaba enfermarse. Ella contestó lo siguiente: “¿Cómo me voy a enfermar si no soy gay? Una del Gobierno dijo que eran los gay que se tenían que cuidar”.

Según este médico, situaciones como esta pueden provocar un gran número de contagios: ¿Cuántas personas pudieron enfermar? Ni idea. El señor albañil. Heterosexual de entre sus 40 y 50. Ahora voy en el metro haciendo equilibrio intentando no tocar nada y menos sentarme”.