La audiencia carga contra 'GH VIP' acusando de trato de favor a José Antonio Avilés

La famosa casa de Guadalix de la Sierra está con el ambiente muy removido y todo por culpa de José Antonio Avilés. El heladero, desde que entrara hace un par de semanas, ha provocado todo tipo de sentimientos, especialmente negativos, en aquellos habitantes que llevan desde el inicio del concurso de Telecinco. Tanto es así que no solo ha sido su estrategia de gastar 12.000 euros para salvarse de su primera nominación sino que, además, el joven de 27 años no para de discutir con muchos de los concursantes, especialmente con Naomi, Carmen Alcayde y Laura Bozzo; integrantes del team naranja.

Hace tan solo una semana, Álex Caniggia y Gustavo Guillermoeran expulsados por un cruce de palabras que llevó a una actitud intolerable. Para el team naranja, fue el propio Avilés el desencadenante del conflicto entre los dos exconcursantes, tanto es así que la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’, no dudó en echárselo en cara al heladero tras ser descalificada de ‘’chusma’’ por este.

Esta acusación hizo que Avilés intensificara su lado dramático pidiendo sus maletas para abandonar ‘GH VIP’. El próximo jueves 9 de noviembre tendrá lugar la novena gala de esta edición en la cual, Alcayde y José Antonio son los nominados. Marta Flich, presentadora de Mediaset y del programa, será quien pronuncie el nombre del elegido y todo apuntar a que será el andaluz quien abandone la casa y con un porcentaje alto, a pesar de que el concurso lleva sin informar de dichos porcentajes durante varios días.

Esta ocultación de votos ha supuesto un malestar en los telespectadores del formato quienes no han dudado en usar sus redes sociales para cargar contra el concurso acusándolo de favorecer al heladero. Desde el pasado domingo en el ‘Debate’ con Ion Aramendi, los habitantes de la casa no han tenido conocimiento de los nombrados porcentajes. Para los telespectadores, esta ocultación de información ha sido calificado como favoritismo hacia el heladero el cual no ha provocado ninguna simpatía en la audiencia.

''Fijaos hasta qué punto protegen a Avilés que ni en el ‘Última Hora’ de ayer ni en el de hoy han puesto porcentajes para que el señorito no vea su porcentaje altísimo y le dé por abandonar antes de la expulsión. Qué asco en lo que se ha convertido GH #GHVIP7N #GHVIP8N'', escribe el usuario @todosalseo

''GH tensa demasiado la cuerda con algunos concursantes. No enseñar los porcentajes beneficia a Avilés pero perjudica a los otros nominados porque piensan que los % están ajustados y eso los debilita. Tendrían que equilibrar más las cosas, no pegar siempre a los mismos'', escribe el usuario @RJulieta50213