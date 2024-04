Día Mundial de los Simpson: ¿Por qué se celebra el 19 de abril?

El icónico programa televisivo Los Simpson ha dejado una marca indeleble en la cultura popular desde su debut en 1989. Cada año, el 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpson en honor al estreno del primer episodio de la serie, titulado "Simpsons Roasting on an Open Fire", emitido el 19 de abril de 1987 como un cortometraje en el programa "The Tracey Ullman Show".

La comedia animada, una sátira de la sociedad norteamericana, se popularizó bien pronto y las aventuras de la familia más extravagante de Springfield, comenzaron a ser seguidas por millones de personas a lo largo y ancho del planeta.

En 1992 la serie llegó a estar entre los treinta programas más vistos en Estados Unidos, convirtiéndose así en la producción más exitosa de la cadena Fox. La prestigiosa revista norteamericana Timela calificó en diciembre de 1999 como “la mejor serie del siglo XX”.

¿Por qué se celebra el 19 de abril?

Esta efeméride se lleva celebrando desde 2017. La idea fue de la empresa de comunicación PR Garage, de Carlos Hergueta, que recogió las firmas necesarias en la plataforma Change.Orgcoincidiendo con el 30 aniversario.

La petición llegó hasta Atresmedia, el grupo que emitía Los Simpson en España, y con la firma de 1165 fanáticos, la cadena Fox instauró la fecha extraoficialmente a nivel internacional, la cual celebra con maratones y especiales del programa.

La fecha conmemora el inicio de una de las series animadas más longevas y queridas de la historia de la televisión. Los Simpson han deleitado a generaciones de espectadores con su humor irreverente, personajes entrañables y sátira inteligente sobre la sociedad moderna.

El 19 de abril se convierte así en una jornada de celebración para los fanáticos de la familia amarilla de Springfield, quienes rinden homenaje a la influencia duradera y el legado cultural de la serie. Desde maratones de episodios hasta eventos especiales en línea y en persona, los seguidores de Los Simpson aprovechan este día para compartir su amor por la serie y recordar algunos de los momentos más memorables.