'GH DUO': Miguel Frigenti e Ivana Icardi responden a Adara Molinero: '"No quiere amigos, quiere fans"

Hace tan solo una semana, el reality de Telecinco, ‘GH DUO’ protagonizó un encontronazo entre un colaborador y una exparticipante del formato. Miguel Frigenti y Adara Molinero ponían fin a su amistad. Todo se debe a que la madre de Molinero, Elena Rodríguez, es una de las concursantes de esta segunda entrega y el periodista pidió en redes sociales acabar con la “cuchipandi” formada por Mayka Rivera, Lucía Sánchez, Manuel González, Marta López y la propia Elena.

Este comentario no pasó desapercibido para la influencer quien aprovechó sus redes sociales para cargar contra el que fuera su amigo e incluso defensor de su madre llamándole “traidor”. Tan solo una semana después del aquel desencuentro en redes, durante el ‘Debate’ conducido por Ion Aramendi, presentador de Mediaset, este quiso saber qué opinaban Frigenti e Ivana Icardi, la última expulsada con la que Adara tiene bastantes cosas que les unen.

"Tiene el dedo muy largo, he defendido a Ivana porque me ha gustado mucho su concurso y me ha llamado traidor, pero es que no me doy por aludido, creo que ese tuit le define más a ella que a mí", comenzaba diciendo Frigenti.

“Es la sombra que me persigue todos los años y siempre digo lo mismo. Yo estoy aquí para juzgar concursantes, no vengo de defensor de nadie, intento lo más objetivo posible y voy a seguir haciendo mi trabajo", continuaba diciendo el colaborador a la vez que pedía que se sacase una imagen de él hablando mal de la madre de Adara.

En cuanto a Icardi, quien quiso agradecer a Frigenti su apoyo en redes sociales, también tuvo palabras para la influencer. "No quiero darle más importancia, no voy a seguir en el pasado, decidí darle a mi hija otros valores que no sea el rencor. Tenemos personas en común, mi hija le adora, yo no voy a seguir esta guerra. Ojalá no le falten a nadie platos calientes".

Miguel Frigenti respondiendo a Adara Molinero Instagram

Tras estas palabras, Aramendi informaba que tanto Adara como Aitor, hijos de Elena, han declinado la oferta de estar esa noche ahí por lo que Frigenti, que en su cabeza seguía dándole vueltas, quis volver a hablar para dejar claro quién debe a quién.

"Aquí el traidor y mal amigo, vine en la primera gala a defender a la madre de Adara con 38 de fiebre porque no quisieron venir ni su hija ni su hijo. Quieren tener a gente para defender a su madre, que vengan ellos que son los que lo tienen que hacer. Personas así no las quiero a mi lado, ella me podía haber llamado en vez de ponerme a los pies de los caballos en Twitter para mandarme a todos sus fans a ponerme verde. Adara no quiere amigos, quiere fans y yo no doy el perfil. Estoy hasta las narices, te he defendido en todos los realitys. Si alguien debe algo es ella a mí que la he defendido siempre", concluía el enérgico colaborador con tono calmado, algo extraño en él.