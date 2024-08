La hija de Ginés Corregüela avisa sobre sus ideas de suicidio: "Mi padre quería quitarse de en medio"

Ginés Corregüela ha vuelto a convertirse en noticia, pero esta vez han saltado todas las alarmas por su estado mental. El conocido como 'Rey de los bocadillos' y que participó en "Supervivientes 2023" ha sido el protagonista de varios enfrentamientos con Yaiza Martín, la que fuera su pareja en los últimos años, además de su amante, lo que rompió su familia. Su hija Miriam consiguió llevarle hasta "La vida sin filtros" de Cristina Tárrega, pero el reencuentro no ha salido como lo habían planeado y además, su hija ha confesado que su padre ha pensado en quitarse la vida.

Según el propio Ginés, él mismo decidió replantearse la situación tras darse cuenta del daño hecho y decidió terminar con Yaiza y alejaba de su mente la idea de volver a llevarse bien con su familia. Sus hijas siguen echándole en cara sus infidelidades con su madre con distintas mujeres, y lo de Yaiza fue la gota que colmó el vaso. Preguntado antes de saber incluso qué le había llevado hasta el programa de Telecinco, le explicó a Tárrega que no atraviesa su mejor momento. “Estoy triste, no estoy bien, está siendo una racha complicada. No sé quién puede estar aquí para hablar conmigo, pero si tuviera que elegir a alguien elegiría a mi hija la chica, a la Miriam” .

Al aparecer Miriam, ambos se han quedado 100 segundos en silencio y mirándose. Miriam rompió a llorar, pero aún así se resistió a darle un abrazo a su padre en plató, todavía con rencor como ya expresó en una ocasión: "No le puedo perdonar el daño que nos ha hecho, no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana". Fue Cristina Tárrega la que pedía entonces a Miriam que perdonase a su padre: "Tú le necesitas y él a ti, mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam". Miriam confesó que llevaba un año sin hablar con Ginés, pero hace un mes recibió la llamada de su hermana que la alertó sobre el momento vital que estaba viviendo Ginés: "Mi padre se quería quitar de en medio. No es fácil verle. Ha llegado hasta eso, esto no es fácil".

"Estoy muy nerviosa porque hacía mucho que no venía a un plató. Estoy en una etapa complicada porque, aunque de cara a redes sociales soy muy explosiva, pues la procesión va por dentro. Soy muy natural pero he estado mal y no lo he dejado visibilizar por miedo a la gente", dijo la joven durante el programa. La despedida fue amarga y el exconcursante confesó que quiere volver a retomar el contacto con sus hijas y sobre Míriam: "Solo quiero que me perdone".