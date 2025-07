Johannes Pietsch: «No sentí la resaca tras ganar Eurovisión, ni depresión ni bajones»

Johannes Pietsch, musicalmente JJ, no creyó nunca que su pasión por la música, fruto de la influencia de múltiples culturas, le llevaría al escenario del Estadio St. Jakobshalle de Basilea a ganar el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 para Austria. Su tema «Wasted Love» le catapultó directamente a recoger el ansiado Micrófono de Cristal en la final.

¿Qué recuerdos tiene de su primer Eurovisión junto a su familia?

En 2014 fue la primera vez que vi Eurovisión con toda mi familia. Y fue entonces cuando Conchita Wurst ganó para Austria. Así que tener eso en mente es algo que nunca olvidaré. Fue un momento monumental, también para Austria, porque hacía muchísimo tiempo que no ganábamos. Presenciarlo fue increíble. Y luego estar yo en ese escenario, 11 años después, es aún más increíble para mí. Y tener a Conchita apoyándome fue una locura.

¿Sintió que representaba a la comunidad queer en Eurovisión?

Sí. La diversidad es parte de Eurovisión. Todos pueden encontrar su propio lugar en el festival, lo cual es increíble porque nos hace aún más grandes y abiertos. Y estoy muy contento de haber podido traer esa parte de mi identidad conmigo, no solo la comunidad queer, sino también mi herencia filipina, y la rica cultura musical clásica de Austria al gran escenario. Así que fue muy importante para mí traer todo de JJ al gran escenario.

Habla mucho de salud mental ¿Se preparó emocionalmente para la final de Eurovisión?

Durante toda mi trayectoria en Eurovisión, recibí muchos consejos de antiguos artistas eurovisivos de Austria. Teya, quien también fue mi representante, representó a Austria hace dos años. Conchita Wurst y Cesár Samson me dieron muchos consejos sobre cómo afrontar todo lo que está pasando, porque es un momento muy estresante. Me dijeron que simplemente intentara disfrutar del momento. Es intenso, pero que intentara disfrutarlo todo para poder relajarme más. Tuve un equipo increíble, y lo sigo teniendo hasta ahora, que me apoya y siempre se asegura de que descanse lo suficiente. Si algo es demasiado, me cuidan muy bien. Eso me quitó mucho estrés y mi bienestar mental es muy bueno.

¿Qué significa para usted que el festival se celebre en Austria el año que viene?

Es una sensación increíble que hayamos celebrado el 60 aniversario y vayamos a celebrar también el 70 de Eurovisión en Austria. Es un hito para el Festival. Celebrarlo en mi país es una sensación increíble que nos enorgullece, pero también nos permite mostrar de nuevo la cara más hermosa de Austria al mundo entero. Y estoy muy contento. Ya veremos en qué ciudad se celebrará, pero tengo muchas ganas de volver a casa, a Austria.

¿Qué pasó con el micrófono de cristal... dos veces?

El micrófono de cristal se rompió mientras estaba de viaje. Volví a casa desde Polonia y se rompió por la mitad, exactamente donde se rompió cuando Nemo lo rompió en el escenario. Así que era muy frágil. Hay mucha tensión porque es muy pesado arriba y abajo, y la parte central es muy fina, así que se rompió. Lo envolví con toda mi ropa para que no se rompiera, pero mi maleta regresó rota. Así que creo que también fue un vuelo muy turbulento. Todo temblaba mucho y por eso se rompió.

¿Le enviaron otro?

Contactamos con ellos para ver si podemos conseguir uno nuevo.

¿Dónde lo puso en su casa?

Ahora mismo está en mi habitación. Así que está en un lugar seguro. Ahora no lo ven otras personas.

¿Cómo imagina su carrera musical tras esta éxito internacional?

En «Wasted Love» me di cuenta de que había una gran resonancia entre la música clásica y el pop, y también la inclusión del techno al final. Me alegra mucho que a tanta gente le guste este género musical. Por lo tanto, mi plan es seguir creando este tipo de música. Tenemos dos semanas programadas en el estudio, así que veremos cuánto podemos experimentar con la combinación de pop y ópera para encontrar un equilibrio adecuado entre ambas. Pero tengo muchas ganas de cantar música similar.

¿Le gustaría tocar con una gran orquesta?

Sería un gran honor tocar con una gran orquesta porque «Wasted Love» tiene mucha cuerda. Sería genial tener una orquesta completa en vivo mientras yo actúo. Podría ser una idea para un intermedio en Eurovisión, pero veremos cómo podemos hacerlo. Me encantaría tener una actuación con orquesta completa.

¿Cómo influyó su infancia en Dubái en la persona y artista que es hoy?

Crecer en Dubái me ha influenciado de múltiples maneras. Crecí con una madre filipina y un padre austriaco que inculcaron sus culturas en el hogar. Y crecer en una ciudad multicultural, asistiendo a una escuela internacional con diferentes nacionalidades, ha ampliado mi perspectiva sobre lo que el mundo ofrece y muestra. Aprendí tantos aspectos hermosos de cada cultura... Eso me hizo ser más abierto y mirar el mundo con una visión más amplia. Por eso estoy muy feliz de haber tenido esta infancia y de tener curiosidad por aprender cosas nuevas sobre diferentes lugares, diferentes culturas y diferentes personas.

¿Qué consejo le daría a alguien que fuera a participar en Eurovisión por primera vez?

Mi consejo para esa persona sería: disfruta cada momento. Pasa tan rápido y luego olvidas la mayoría de las cosas que suceden. Y mientras disfrutas cada momento, empieza a escribir un diario. Anota en un cuaderno lo que hiciste ese día. Porque entonces, dentro de 10, 15 o 20 años, podrás mirar atrás y recordar exactamente lo que hiciste ese día. Pasan tantas cosas que no sabes en qué centrarte. Así que sería bueno llevar un diario y simplemente disfrutar del momento.

¿Qué opina del sistema de votación actual de Eurovisión y qué cambio propondría?

Creo que Eurovisión es un cambio constante. Probar cosas nuevas, probar algo nuevo en cualquier aspecto. Y este año, creo que su principal enfoque fue el bienestar mental, que es lo más importante para cualquier artista, y que es un espacio seguro para todos. Así que creo que están trabajando en cada aspecto uno por uno, lo cual es bueno porque así se centran en algo más. Y este año, hicieron un gran trabajo en Suiza. Así que estoy muy seguro de que harán un gran trabajo en Austria el año que viene, y veremos en qué trabajan a continuación.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir para quien se identifique con su historia?

Me gustaría decirles a todos que se puede salir adelante de cualquier situación. Hay una luz al final del túnel. Puede haber una caída, o que te digan que no, o que alguien no te acepte como eres. Pero solo tiene que haber una persona que crea en ti, además de ti mismo. Y entonces todo puede salir bien. Y simplemente sigue luchando, sé quién eres, sé fiel a ti mismo y sé tan auténtico como eres, porque así es como la gente te querrá más.

Por su salud mental, ¿está considerando tomarse un descanso?

La cuestión es que me encanta trabajar. Me encanta viajar, conocer gente nueva y probar cosas nuevas. Así que, para mí, tomarme un descanso es pasar tiempo con las personas que más quiero porque me distraen. Luego jugamos por la noche, escuchamos música o cantamos. Para mí, es como tomarme un descanso cuando no tengo que concentrarme en componer música nueva ni en salir de gira. Para mí, un descanso es simplemente disfrutar y divertirme.

¿Cuál es su próximo proyecto musical?

Mi próximo proyecto musical personal sería continuar con lo que construimos. Siempre he soñado con integrar los dos mundos musicales con los que crecí, el pop y la ópera. Así que quiero continuar este viaje haciendo popera, como yo lo llamo. Y luego ver adónde me lleva ese viaje musical. Tenemos, como mencioné antes, tiempo para experimentar, para encontrar un buen equilibrio. Pero esto es algo que quiero seguir haciendo.

Si pudiera elegir, ¿dónde le gustaría dar un concierto?

Siempre ha sido un sueño hacer una gira por estadios. Me encantaría viajar por todo el mundo y dar conciertos por todo el mundo. Me encantaría venir a España porque el público es una locura. La gente es muy ruidosa, y eso es lo que me encanta de los españoles. Así que me encantaría volver aquí, sin duda.

¿Cantaría una canción creada con inteligencia artificial?

Hay muchos factores que influyen. Si funciona bien, ¿por qué no probar y experimentar? Pero prefiero hacer mi propia música porque transmite un mensaje más personal, tiene un significado más personal, es algo que salió de mi corazón en lugar de una computadora.

¿Cómo se siente tras la resaca de Eurovisión?

Realmente no sentí mucha porque he estado viajando mucho. He estado en constante movimiento, así que no tuve depresión ni bajones después. Simplemente es algo continuo, y me alegra mucho poder hacerlo, pero los extraño a todos. Fue un viaje divertido. Todos teníamos un horario similar, así que podíamos vernos y pasar tiempo juntos constantemente. Echo de menos quedar con mis amigos de Eurovisión, pero seguro que podré verlos muy pronto.