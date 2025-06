Miss Asturias desvela en exclusiva lo que Ábalos pensaba acerca de Pedro Sánchez: "Decía que era un mindundi"

Esta mañana, 'El programa de Ana Rosa' ha podido difundir en exclusiva unas declaraciones de lo más reveladoras. En medio de la tensión política desencadenada por la crisis en el PSOE, Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias, ha ofrecido una entrevista a Irene Tabera, periodista de Okdiario. En ella, Montes comparte su opinión acerca de José Luis Ábalos, de Koldo e incluso de Pedro Sánchez.

El contenido de la entrevista se ha conocido minutos antes de que el programa diera paso en directo a Paco Vázquez, exalcalde de A Coruña y portavoz de un grupo de más de 40 ex altos cargos del Partido Socialista. Vázquez confirmaba que este conjunto de figuras políticas había enviado una carta de petición a Pedro Sánchez pidiendo su dimisión, tras tachar lo que está sucediendo de "corrupción institucional".

La opinión de Ábalos

Respecto a la entrevista de Irene Tabera con Miss Asturias, la amiga del exministro de Fomento ha confesado que José Luis no tenía muy buenas palabras para el presidente del Gobierno. "Decía que era un mindundi. [...] Yo no entiendo por qué hay gente que se asombra, incluso gente dentro de mi partido, porque esto es un secreto a voces", explica Montes.

Cree que Sánchez no tiene miedo por lo que pueda salir, sino "precaución". Además, asegura haber notado dentro del Partido cierta indiferencia ante este tipo de tramas corruptas. "Alerté de la corrupción en LogiRail y me dijeron que 'esto llevaba toda la vida pasando'", señala Miss Asturias, en relación a la filial de logística.

Denuncia una falta de apoyo y sororidad

Tras haber notado un cierto tono de tranquilidad en las palabras de Claudia Montes, Ana Rosa Quintana ha aprovechado para preguntarle a Irene Tabera acerca de la actitud de su entrevistada. La periodista ha explicado entonces que la asturiana le confesó previamente que tenía que tomarse unas pastillas de la ansiedad, ya que había vuelto de una visita del hospital por los problemas de espalda que padece.

La última información compartida en la entrevista con Miss Asturias ha sido una reivindicación pública que ha hecho la amiga de José Luis Ábalos. Según indica, nadie de su grupo de igualdad de mujeres le ofreció ayuda cuando los primeros escándalos se hicieron públicos. "Mi calvario salió el 3 de marzo y el 8-M ni me llamaron para darme su apoyo… Me desilusioné muchísimo que no me dieran apoyo y me di de baja del partido", sentencia Claudia.