María Patiño se cuela en 'TardeAR' de la forma más inesperada y por primera vez en mucho tiempo

María Patiño se ha colado en Telecinco de la forma más inesperada, y es que en 'TardeAR' se han hecho eco de una exclusiva de la presentadora. Algo, que no había ocurrido desde que 'Sálvame' se despidiese de la cadena hace ya 2 años. De esa forma, y ante la reciente cancelación de 'La familia de la tele' en RTVE, el nombre de Patiño vuelve a resonar con fuerza en la que fuese su casa durante más de 14 años.

María Patiño en 'La familia de la tele' TVE

Concretamente, se trataba de una exclusiva relacionada con Iñaki Urdangarin, tal y como se ha encargado de explicar Pilar Eyre. La experta en realeza ha conectado en directo con el programa de Frank Blanco y no ha dudado en darle los créditos correspondientes a su compañera. "Hoy por primera vez en 'Tardear' vamos a enseñar en exclusiva las imágenes que demuestran cómo y con quién estaría preparando Iñaki Urdangarín esas memorias. Mañana lo veremos en 'Lecturas' pero aquí en primicia un adelanto", anunciaba Blanco.

Captura de Frank Blanco y Pilar Eyre en 'TardeAR' Telecinco

Y, al dar paso a Eyre, ella ha dejado entrever que la encargada detrás de este bombazo sería nada menos que María Patiño. "Estoy muy contenta Frank porque esta portada y esta información, que por cierto es de la compañera María Patiño, es una información y un reportaje hecho por ella y corrobora lo que dije yo la semana pasada", ha remarcado respecto a esta información que veremos en 'Lecturas'. Además, la periodista no la ha mencionado una, sino varias veces. "Él ya ha cobrado un adelanto y ha escrito el libro como se pueden ver en las fotos de María Patiño que salen mañana en la revista sería un escandalazo que ahora estas memorias no se publicaran. La Casa Real no tiene ningún poder ni sobre el libro ni sobre Urdangarín".