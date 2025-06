Mariano Rajoy analiza el panorama político en España: "Hay una guerra para ver quién es más extremista"

Esta mañana, 'El programa de Ana Rosa' ha contado con la presencia extraordinaria de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España. Hace siete años, también en un mes de junio, el popular terminaba su última legislatura de forma abrupta; el por aquel entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, se había hecho con la presidencia mediante una moción de censura.

En las últimas semanas, el caso Koldo, la imputación de Santos Cerdán y otras tantas polémicas han sido las gotas más recientes de un vaso a punto de desbordarse. Sin embargo, a pesar de todos los escándalos y de todos los detractores que han ido apareciendo entre sus filas, Sánchez se niega a dimitir y a convocar nuevas elecciones generales.

Unos resisten y otros arremeten

De acuerdo con Mariano Rajoy, la situación actual del Gobierno de España es inadmisible. "No puede gobernar", ha expresado de forma concisa el popular. Sumado a los casos de presunta corrupción que han aparecido en el PSOE, Rajoy advierte de que en España se han aprobado tres presupuestos en un período récord de siete años, motivo de peso para disolver las Cortes.

"Tenemos un Gobierno en una situación muy mala para España. Su único objetivo es resistir y el de sus socios es seguir extorsionando", comenta el expresidente. Si bien el Partido Popular ha subido considerablemente en las encuestas, la formación de derechas seguiría necesitando el apoyo de Vox para poder formar gobierno.

A la hora de opinar acerca de la decisión de pactar o no con los de Abascal, Rajoy ha dejado entrever su disconformidad. “La moderación es la única salida posible. Ahora estamos en la selva, hay una guerra para ver quién es más extremista y más energúmeno. España necesita moderación, sensatez y equilibrio", ha aseverado de forma contundente.

Los socios del gobierno de Sánchez

En relación con este equilibrio que Rajoy ha defendido a capa y espada, el expresidente ha criticado los aliados que empujaron al PSOE hasta la Moncloa. "Está gobernando con los herederos de la ETA y con quien ha intentado dar un golpe de estado para irse de España", señala el popular.

Con las polémicas de José Luis Ábalos en el punto de mira, Mariano Rajoy ha afirmado que el PSOE se encuentra "en la cuerda floja por un espectáculo lamentable". "Nadie está libre de tener corrupción en sus fijas y el que diga lo contrario miente como un bellaco", reivindica el expresidente. Sobre la trama Gürtel, ha querido puntualizar que él "no se dedicó a arremeter contra la Guardia Civil ni a intentar poner a jueces en situaciones complicadas".

Sobre la cuestión de Oriente Medio

Para finalizar la entrevista, el otrora líder de los populares se ha mojado sobre las tensiones internacionales que han escalado tras los bombardeos de Estados Unidos a Irán. Aunque define las acciones de Trump como "muy preocupantes", Rajoy confiesa que le preocupa más que "un país como Irán, con el gobierno que tiene, disponga de la bomba atómica".

Acerca del acuerdo entre España y la OTAN para no tener que aumentar en un 5% el gasto en en Defensa, el expresidente cree que "habría que contribuir como todos los demás". Sin embargo, piensa que esta negativa a aumentar el gasto no viene por parte de Sánchez: "Sus socios no le dejan".