Muere el actor Chris Gauthier ("Érase una vez"), a los 48 años

El pasado 23 de febrero murió el actor ChrisGauthier, conocido por dar vida a Smee, secuaz del capitán Garfio en la famosa serie Érase una vez. El intérprete tenía 48 años y falleció de una breve enfermedad, según han confirmado desde TriStar Appearances/Evento Talento.

"Como querido actor de carácter radicado en Vancouver, Chris compartió su talento con muchos de nosotros, tanto en la televisión como en el cine. Su pérdida no sólo la sienten sus fans sino también aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo más personalmente. En nombre de su familia, pedimos privacidad durante este tiempo para que puedan llorar adecuadamente”, sigue diciendo la nota enviada.

Varios compañeros han querido compartir su pésame. “¡Descansa en paz Cris! ¡Con el corazón roto! escribió Colin O'Donoghue, también conocido como Once Upon a Time 's Hook, el capitán de William Smee, en Instagram. “¡Mi amor y mis pensamientos están con [mi esposa] Erin y los niños! ¡Te extrañaremos hermano! ¡¡Tú eras el verdadero capitán!!

El co-showrunner de OUAT, Adam Horowitz , agregó a través de X: “Es muy triste saber del fallecimiento de Chris Gauthier. Una persona tan amable, dulce y talentosa. Te extrañaremos”.

Los papeles televisivos de Gauthier también incluyeron "Supernatural" (como el paranoico cazador de cambiaformas Ronald Reznick), "Harper's Island" , "Sanctuary" , "Smallville" (Winslow Schott alias Toyman), "A Series of Unfortunate Events" , "Legends of Tomorrow" (como Enrique VIII). , el reinicio de Charmed de "The CW" y, más recientemente, Joe Pickett (donde en la temporada 2 interpretó al comisionado del Departamento de Caza y Pesca de Wyoming, Randy Pope).

Entre sus películas "40 días y 40 noches" , "Agente Cody Banks" y "Freddy vs. Jason".