La audiencia aplaude el emotivo discurso de Sandra Sabatés contra la violencia de género en 'El Intermedio'

Este pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sandra Sabatés ha abierto 'El Intermedio' con un discurso que ha resonado más allá de la pantalla. Con palabras firmes y cargadas de intención, la periodista de laSexta ha denunciado la persistencia de la violencia machista como una herida estructural que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

Sabatés, reconocida recientemente por el Ministerio de Igualdad por su compromiso en la lucha contra la violencia de género, ha iniciado su intervención destacando la dimensión histórica y sistémica de esta problemática. "La violencia contra las mujeres es una realidad tan antigua como la humanidad. Es una herencia terrible de un sistema patriarcal que se resiste a desaparecer", ha afirmado. La copresentadora también ha destacado los avances logrados en los últimos años gracias al activismo feminista, incluyendo la creación de un lenguaje para visibilizar estas agresiones y la aprobación de leyes destinadas a combatirlas. Sin embargo, ha advirtido sobre los riesgos de retrocesos, especialmente frente al auge de nuevos movimientos "ultras" que atacan con dureza al feminismo. "Es muy preocupante ver cómo pretenden diluir la violencia de género en un magma de otras violencias que no tienen las mismas causas ni consecuencias", ha explicado.

Por otra parte, en su discurso, Sabatés ha denunciado la aparición de lo que denominó "machismo ultra", un fenómeno presente en los medios, redes sociales y política, cuyo objetivo es frenar los avances logrados por el movimiento feminista. Frente a este panorama, ha enfatizado que "la lucha no puede detenerse". Asimismo, la periodista ha hecho un llamado a la responsabilidad colectiva para no abandonar a las víctimas que deciden denunciar. "Las leyes por sí solas no son suficientes. La mayoría de las agresiones provienen de hombres con vidas aparentemente normales, y no podemos animar a las mujeres a denunciar para luego dejarlas solas", ha señalado.

Antes de cerrar, Sabatés ha dirigido un mensaje a los más jóvenes, subrayando la importancia de que entiendan el valor del feminismo para construir una sociedad más justa. "No podemos bajar la guardia porque la lucha continúa", ha concluido. Además, en su sección 'Mujer tenía que ser', Sabatés ha entrevistado a la escritora Maruja Torres, quien, a propósito de su libro "Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo", también ha ofrecido un mensaje feminista contundente: "Si te conviertes en un felpudo, solo conseguirás que te pisen".