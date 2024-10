La broma de "cuñado" con la que Julían López se avergonzó ante Pablo Iglesias

Dani Martínez regresó este miércoles a la parrilla de contenidos de Cuatro con su programa "Martínez y Hermanos", espacio televisivo cuyos derechos fueron comprados por Mediaset tras su paso por Movistar Plus+. Ayer estrenó nueva temporada en el segundo canal de la carretera de Fuencarral con tres invitados de lujo. Rudy Fernández, Amaia Salamanca y Julián López destaparon varios secretos en el programa, especialmente el cómico conquense, cuya anécdota con Pablo Iglesiasdespertó jolgorio entre los presentes en el plató de Cuatro.

El alcohol jugó una mala pasada

El cruce entre el antiguo líder de Podemos y Julián López ocurrió en una gala de los premios Goya en un momento en el que la formación morada que comandaba Iglesias estaba en auge, una situación inverosímil a día de hoy, pero que en ese momento de nuestra democracia alteró el tablero político de nuestro país a niveles insospechados. La situación de Podemos era tan buena en aquella época que el actor y humorista natural de El Provencio quería saludar al expolítico, pero los nervios acabaron jugándole una mala pasada a Julián López, que atribuyó al alcohol ingerido durante la ceremonia de los premios la broma de mal gusto que le profirió a Pablo Iglesias en la barra del cóctel post premiación en uno de los momentos, según López, más "vergonzosos de su vida".

"Me ha venido a la mente una edición de los Premios Goya en la que vinieron muchos políticos, especialmente. Era cuando Podemos estaba en auge, la irrupción y al verlo pensé en decirle algo. En la ceremonia bebes, bebes, y vuelves a beber", espetaba al inicio Julián López antes de revelar la broma "cuñada" que le soltó a Pablo Iglesias. El actor y cómico se acercó a la barra y se encontró cara a cara con el entonces líder de la formación morada, Pablo Iglesias. Al reconocerlo, en lugar de mantener la compostura, el actor dejó escapar una frase improvisada que generó una divertida reacción: "¿Se puede o no se puede, Pablo?". Este comentario espontáneo desató las risas de su compañero, Martínez, y arrancó aplausos del público, que disfrutó del momento de humor involuntario. Julián, sin embargo, confesó sentirse avergonzado por su ocurrencia y no dudó en bromear al respecto, calificándola como una "súper gañanada" y aconsejando a todos evitar ese tipo de situaciones en la vida real. Iglesias, con sorpresa y buen humor, le respondió que sí se podía, a lo que Julián añadió entre risas: "No me creía haberlo dicho yo. Fue una cosa muy bochornosa que os recomiendo que no la hagáis", concluyendo la anécdota con autocrítica y haciendo reír de forma notoria a todos los presentes en "Martínez y Hermanos".