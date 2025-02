'Caiga Quién Caiga': la Reina Letizia se preocupa por ellos

Al inicio de esta semana, os informábamos en LA RAZÓN de la decisión que había tomado Mediaset sobre uno de sus programas. Según las informaciones publicadas, 'Caiga quien caiga' ha sido cancelado y el programa en el que participa Sara Carbonero como reportera tendrá su última emisión el próximo domingo 2 de marzo de 2025.

El motivo principal por el que se produce esta modificación en la parrilla es la apuesta de la cadena por uno de sus reallity más famosos: 'Supervivientes 2025'. Esta nueva edición del concurso que se desarrollará en Honduras, y que arrancará el próximo jueves 6 de marzo de 2025, tendrá una programación especial la noche de los domingos en Telecinco.

Un programa muy especial

Este domingo, por tanto, se emite el que puede ser el penúltimo capítulo del programa 'Caiga quien caiga'. Y parece que está cargado de grandes protagonistas. De hecho, en las redes sociales de la cadena han publicado un adelanto muy especial. En él, aparece nada más y nada menos que la Reina Doña Letizia.

El reportero y cómico Daniel Fez, que estaba en un acto en el que asistía la monarca, recibió una inesperada comunicación. Al ver el micrófono del programa, la Reina Doña Letizia quiso acercarse a preguntar, en tono de preocupación, por el devenir de los profesionales que trabajan en 'Caiga quien caiga'.

Tal y como podemos apreciar en el vídeo, la monarca comenta: "¿Cómo estáis, Daniel? ¿Cómo estáis de ánimo? He leído cosas y he oído cosas...". Ante este inesperado comentario, el reportero le responde irónicamente: "Si nos puede dar un indulto real". Una respuesta a la que la Reina Doña Letizia, obviamente, no pudo decir nada más allá de mostrar su preocupación al respecto.

Por último, hay que recordar que este vídeo es un fragmento extraído de la conversación completa entre ambos protagonistas que se podrá ver de manera íntegra este domingo 23 de febrero de 2025 por la noche. Más concretamente, a partir de las 22:00 horas que es cuando comienza la emisión de 'Caiga quien Caiga' en Telecinco.