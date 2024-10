Ceciarmy sorprende en 'El Hormiguero' con una curiosa petición: "Me gustaría que en Halloween..."

Este martes, 'El Hormiguero' ha recibido a uno de los creadores de contenido más enigmáticos y populares de España: Ceciarmy. Bajo su característico pasamontañas, el influencer de 25 años, que acumula millones de seguidores en diversas plataformas, se ha presentado por primera vez en televisión para ser entrevistado por Pablo Motos. Durante la entrevista, ha abordado temas como la gestión de su fama, su negativa a revelar su identidad y las acciones solidarias que ha emprendido gracias a su impacto en las redes sociales.

Pablo Motos ha comenzado la entrevista con entusiasmo, declarando: "Hoy seguro que vamos a ser viral con el gran invitado que tenemos". Acto seguido, Ceciarmy ha hecho su entrada en el plató, recibiendo una ovación del público. El presentador no ha perdido tiempo y ha lanzado la primera pregunta con su habitual estilo directo: "¿Alguna vez te han ofrecido dinero para verte la cara?". Ceciarmy, sin perder el humor, ha respondido: "Has empezado fuerte, Pablo. Te gusta el salseo de primera hora". Luego ha confesado que recientemente le ofrecieron una gran suma para mostrar su rostro en una serie documental: "Me ofrecieron un millón doscientos mil euros por quitarme la máscara en el último capítulo y mostrar mi vida personal, pero lo rechacé. La privacidad es más importante que el dinero. Poder vivir una vida tranquila, alejada del personaje, vale más que cualquier cantidad".

A lo largo de la entrevista, Ceciarmy se ha mostrado cercano y bromista, haciendo reír tanto a los invitados como al público. En un momento, tras ser preguntado sobre cómo aseguraba a sus seguidores que era el verdadero Ceciarmy, ha propuesto hacerse un selfie en directo con Pablo Motos y los espectadores. El presentador, divertido, ha accedido, y juntos inmortalizaron el momento. Uno de los temas más comentados ha sido el cambio de dirección que ha tomado su contenido, pasando del entretenimiento puro a la ayuda social. "No soy un héroe, solo un chaval que pensó que podía hacer algo más positivo con su alcance en vez de hacer el tonto. Todo empezó ayudando a un chico que quería reconquistar a su pareja. Les organicé una cena y se reconciliaron. A la gente le gustó y decidí hacer más cosas como esa".

Entre sus actos más destacados está el apoyo a un joven investigador que necesitaba fondos para estudiar en una de las mejores universidades del mundo, donde desarrollaría piel artificial para niños. Ceciarmy lanzó una campaña de crowdfunding para ayudarle. "Ahora está en la universidad y quién sabe, puede que en el futuro sea muy importante para el mundo", ha comentado orgulloso. Sin embargo, no todas sus acciones han salido como esperaba. Pablo Motos le ha recordado una convocatoria que organizó en Atocha, donde se presentó para regalar camisetas de la selección española. "Esperaba unas 100 personas, pero aparecieron 6.000. Fue una locura, la policía tuvo que escoltarme. Aprendí que hay que ser más cuidadoso con esas cosas", ha confesado entre risas.

Por otra parte, uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado cuando ha hablado de su campaña reciente para ayudar a una joven que sufrió un grave accidente en Tailandia. Gracias a sus redes, recaudó 300.000 euros en tan solo seis horas para costear un avión medicalizado que la trajera de vuelta a España. Durante la entrevista, el novio de la joven, Luis, ha intervino por teléfono: "Ángela sigue en coma, pero gracias a Ceciarmy y a toda la gente que ha ayudado, tenemos esperanza de traerla a casa. Estamos pidiendo un avión militar medicalizado". Ceciarmy se ha mostrado conmovido y ha agradecido por el apoyo recibido. "Se me pone mal cuerpo pensar que esto le puede pasar a cualquiera de mi entorno. Me sale de manera natural querer ayudar cuando sé que puedo hacer algo". Pablo Motos, por su parte, deseó lo mejor a Luis y a su pareja y le aseguró que el Gobierno seguro que les ayudaría: "Te garantizo Luis que este programa lo escuchan y lo ven. Os deseamos lo mejor y ojalá todo vaya bien".

La conversación también ha tenido momentos ligeros, como cuando Pablo Motos le ha preguntado si alguna vez había tenido problemas con su identidad oculta. "Un vecino me grabó sin el pasamontaña y me pidió 5.000 euros para no publicar el vídeo. No le respondí y nunca filtró nada", ha contado entre risas. También ha revelado que ha llegado a tener momentos incómodos, como ir encapuchado en pleno verano en Mallorca: "Lo pasé fatal. Me mareé de calor", ha confesado. Asimismo, Pablo Motos le ha preguntado por si alguna vez alguna persona se había hecho pasar por él. "Sí, hay gente que lo hace frecuentemente. Hace poco me enviaron un vídeo de un chico que se había disfrazado de mí en una discoteca. No me da rabia que se hacen pasar por mí. Ojalá todo el mundo en Halloween se vista de mí, sería increíble", ha afirmado riéndose el creador de contenido.

Ceciarmy ha concluido la entrevista hablando sobre el equilibrio entre su vida pública y privada, el tiempo que pasa conectado a su móvil y cómo gestiona la ansiedad que eso le genera. "Estoy intentando reducir las horas que paso en el móvil porque estar tanto tiempo, casi 12 horas, conectado te despersonaliza”, ha reconocido. Finalmente, ha anunciado que está preparando una gala benéfica con famosos para Los Santos Inocentes, cuyo objetivo será recaudar fondos para buenas causas. "Todo lo que se consiga será donado”, ha afirmado.