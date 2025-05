Movistar Plus+ busca mejorar su entretenimiento arrebatando 'MasterChef' a RTVE

Movistar Plus+ quiere dar un golpe sobre la mesa y busca aumentar su catálogo de entretenimiento para competir con las grandes plataformas audiovisuales y canales de la pequeña pantalla de nuestro país. Para ello se ha fijado en el certamen culinario más importante de RTVE, producido por Shine Iberia, que lleva ya muchas ediciones nominales, júnior e incluso celebrities. Nada más y nada menos que 'MasterChef', una de las joyas de la corona de RTVE.

Así quiere mejorar su entretenimiento Movistar Plus+

Movistar Plus+ se encuentra en plena transformación estratégica con el objetivo de reforzar su presencia en el competitivo mercado audiovisual, tanto en plataformas de streaming como en televisión tradicional. Según ha informado Confidencial Digital, la compañía busca “salir a luchar por la audiencia” mediante una ambiciosa oferta multiplataforma que combine cine, series y programas de entretenimiento con amplio atractivo. La llegada de nuevos directivos como Jorge Pezzi, exCEO de Boomerang TV, y Hugo Tomás, de ITV Studios Iberia, ha sido clave para este impulso. Ambos lideran las áreas de Ficción y No Ficción, respectivamente, y están diseñando una propuesta con vocación de masa, similar a lo que ya han logrado gigantes como Netflix o Prime Video. Una de las estrategias consideradas es competir por formatos consolidados del prime time, como 'MasterChef', actualmente en manos de RTVE, lo que demostraría el compromiso de Movistar Plus+ por captar grandes audiencias.

En paralelo a esta ofensiva de contenidos, Movistar Plus+ ha iniciado un proceso de renovación y recuperación de marcas históricas bajo su control. Se están revitalizando nombres como Telefónica Studios, TBS Stories, La Resistencia, Ilustres Ignorantes o Leo Talks, con el objetivo de mantener la titularidad legal sobre más de 50 marcas de cara a futuros lanzamientos. Aunque no se descartan proyectos de autor, el enfoque principal estará en la ficción comercial y el entretenimiento de gran impacto, siguiendo modelos exitosos como el de Amazon con 'Operación Triunfo'. Esta reestructuración, que también incluye el nombramiento de Daniel Domenjó como nuevo CEO, apunta a consolidar a Movistar Plus+ como un actor relevante en todas las ventanas de consumo audiovisual.