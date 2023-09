Televisión Española se queda sin su comodín: "Ayer se emitió el último programa"

'El Comodín' es un concurso de cultura general en el que se enfrentan los concursantes, quienes cuentan con varios comodines que les harán acumular dinero, que presenta Aitor Albizua de lunes a viernes en La 1 de TVE, a partir de las 18 y 25 horas.

Bueno, era. Porque el programa, sin previo aviso, realizó su última emisión el pasado lunes 25 con una entrega especial participada por famosos. Cuatro días antes, el 21 de septiembre, cumplía un año en emisión.

El final de 'El Comodín' así lo ha anunciado su presentador a través de la red social X con el siguiente mensaje: "Ayer se emitió el último programa. Ya no me quedan más comodines. Ha sido una experiencia BRU TAL. Gracias por la oportunidad. Gracias, equipo. He disfrutado mucho. Eskerrik asko por el apoyo".

La cancelación del concurso responde a la reestructuración de las tardes de La 1 con la llegada de 'La Plaza', el magacín vespertino presentado por Jordi González, y de la serie 'La Moderna', que hará tique con 'La Promesa' en la sobremesa de la cadena pública.