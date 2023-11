Ron Leshem: «Nos está matando la falta de empatía y la muerte de la verdad»

La cabeza de Ron Leshem buye llena de ideas mientras hablamos. El creador de la serie «Euphoria» en su versión original israelí acudió a Madrid para hablar de las tendencias en audiovisual que interesan a la Generación Z. LA RAZÓN habló con él de su nuevo proyecto «Bad Boy» y de los entresijos de la industria.

¿Qué le define mejor, periodista, productor, guionista, director?

No lo sé. Creo que contador de historias. Hay muchas razones por las que elegí específicamente la televisión. Esto se debe a que tengo esquizofrenia. A veces necesito estar solo durante semanas, escribiendo en la cama, en la oscuridad, sólo conmigo mismo durante semanas, sin ver a nadie. Otras veces siento el impulso de trabajar con 300 personas y ser un ejecutivo. El puesto de showrunner de televisión te da esa capacidad: a veces escribes tú solo durante semanas y a veces diriges un programa con 300 personas y colaboras. No es tu dictadura. Es una colaboración de muchas personas. Fui ejecutivo de televisión y antes periodista. Siempre echaba de menos ser periodista. Creo que los periodistas son los mejores showrunners y guionistas de la historia. Creo que todas las series de las que se dirá: «Cambiaron la historia», como «The Wire», no podrían haber sido escritas por alguien que no fuera periodista. Me encanta este tipo de narración. Echo de menos ser periodista, en parte también porque cada programa que hacemos aquí, luchas durante siete años para hacerlo, luchas durante diez años para hacerlo. Echo de menos el día a día. Cada día me levanto y estoy de un humor diferente. A veces sólo necesito escribir, y otras necesito producir.

¿Influyó ser periodista en hacer series de televisión?

Totalmente. Creo que «Bad Boy», que presentamos ahora en el Festival de Toronto, es un ejemplo, porque yo era periodista y me encerré en esta cárcel, una cárcel para niños, durante dos semanas. Esto no es algo que puedas escribir sin la instancia de un periodista. Pero también el problema es que cuando vas a la escuela de escritura, todo el mundo te dice: «Escribe sobre ti mismo». No quiero escribir sobre mí. No soy tan interesante. Pero además, si escribo mi primera película sobre mi pasado o mi familia, ¿cuál sería mi segunda o tercera película? El periodismo me dio la herramienta para sumergirme de verdad en las historias que me atraen. Si quiero ser otra persona, alguien que sea mi alter ego, alguien que nunca he sido porque nunca he sido este chico de «Euphoria». No me drogaba ni practicaba sexo cuando tenía 17 años. Pero cuando fui un poco mayor, quise entender cómo me habría sentido si yo hubiera sido ese chico. Para ello, hay que tener instintos de periodista, primero en el sentido de que encuentras personajes y tienes que despojarlos de las barreras y la desconfianza y hacer que compartan contigo todo. Luego escribo en mi cuaderno todo, incluso palabras, como argot, mímicas, todo y lo colecciono. Puedo encontrar a una persona que me parezca un personaje. Como periodista, todavía hoy, encerraría a esta persona durante una semana en una habitación de hotel y me limitaría a entrevistarla hasta el punto en que siento que puedo hablar en su cuerpo y puedo ser él. Sólo cuando siento: «Oh, sé cómo habla» puedo ser él», entonces puedo empezar a escribir. La investigación es la parte más hermosa de ser narrador. Además, la gente llama a esto escribir guiones. Es explorar tal vez. Son otras palabras, pero no se trata de elegir palabras y escribirlo. Se trata de explorar. Quieres explorar cómo se sentiría vivir en una dictadura. Entonces emprendes un viaje. Esto es lo que es la escritura de guiones. Y lo interesante de la televisión, es que alguien que no tiene experiencia en la escritura a veces puede escribir un libro y el libro tendría éxito. Alguien sin experiencia a veces puede escribir una película y la película tendrá éxito. Pero nadie sin experiencia en la escritura puede escribir una serie de televisión, porque hay un algoritmo muy complicado que tienes que aprender durante años cómo funciona para conseguir que la audiencia vuelva una y otra vez de episodio en episodio. Hay que aprender mucho. Pero ser periodista es un comienzo por el hecho de que somos narradores.

La serie «Bad Boy» tiene violencia específica, pero usted ha dicho que era necesaria.

También es una comedia. Es un tipo que hoy es un comediante de 35 años de stand-up muy famoso, pero de niño estuvo en la cárcel y lo oculta. Se cambió el nombre. Nadie sabe que de niño estuvo en la cárcel y que en la cárcel se hizo cómico. Sí, en el primer episodio hay violencia, pero la cárcel le convirtió en cómico. Es un espectáculo sobre cómo las decisiones que tomas de niño influyen en toda tu trayectoria, mentalmente y en todo, y cómo nosotros, como sociedad, no damos a muchos de estos niños ni siquiera una oportunidad. Yo llegué a la cárcel por primera vez con una investigación que muestra que todos los bebés que nacen de madres presas en la cárcel, volverán a la cárcel de adultos. Creo que es necesario mostrar que no estamos ayudando realmente a estos chicos a salir de lo que la sociedad les marcó como su destino y su suerte. Hay que hacerlo de la forma más auténtica posible. Como periodista, si entras en la cárcel de chicos, en un momento les oirás cantar canciones de Disney, de «El Rey León» en la celda, y un momento después, se están matando entre ellos. Esa es la idea que había. Tiene que ser auténtico. No creo que pueda ser un culebrón. Pero la mezcla de géneros, el hecho de que sea un cómico y sea una historia real. Creo que también se trata de empatía. Todos los shows son sobre empatía, «Euphoria» lo es . Creo que la principal enfermedad del mundo de hoy es que carecemos de empatía. La gente ahora sólo es capaz de sentir lástima por la gente que es igual a ellos. A veces vives en un lugar y a 20 minutos de ti hay otro tipo de comunidad que está sufriendo mucho y hay niños que pierden a sus padres o niños que mueren. No serás capaz de sentir realmente el dolor y la empatía y la capacidad de ver el mundo desde los ojos de otra persona a menos que sea diferente a ti. Esa es la enfermedad que nos está matando. Las dos enfermedades que nos están matando. son la falta de empatía y la otra la muerte de la verdad: el hecho de que el periodismo está muriendo y la muerte de la verdad va a matar a las democracias y no podremos sobrevivir de esta manera.

Tardó 20 años en hacer «Bad Boy» y siete en arrancar «Euphoria», ¿cuál es el problema?

Mi amigo Matthew Weiner escribió el piloto de «Mad Men» en 1994, y se emitió 14 años después. Pero incluso, a veces, pasa cuando eres un escritor muy exitoso. Aaron Sorkin creo que estuvo luchando durante años para hacer este «El juicio de los 7 de Chicago». Especialmente cuando traes algo que no obedece al algoritmo y la fórmula que Hollywood busca, los ejecutivos le temen. Si no traes exactamente eso, todos te dirán que no. Pero cuando te dan luz verde, entonces va a explotar y llamar la atención porque, de lo contrario, Hollywood está haciendo 600 programas al año y tú no llamarás la atención. Lo interesante es que creo que tienes que amar de verdad la historia que eliges. A veces, como escritores, pensamos en una historia y decimos: “Oh, esto va a vender. Hagámoslo”. Pero al final, si no has elegido la historia por las razones correctas, si no te sientes profundamente atraído por los personajes y la historia, no funcionará porque necesitas vivir en la historia durante 5 años, 10 años. Tienes que amarla de verdad y entender por qué necesitas esa historia.

¿Pueden las historias israelíes llegar a ser internacionales, según su experiencia?

Creo que el público israelí es muy neurótico, quizá sea el más neurótico del mundo, y se aburre con mucha facilidad. Hay que hacer contenidos atrevidos todo el tiempo. Pero, al mismo tiempo, es un país tan pequeño que, si tienes dinero para producir, tienes que hacer algo que sea mainstream y llegue a todo el mundo, un nicho. Inventó el ADN de lo vanguardista y lo mainstream. Nuestros programas son muy vanguardistas, pero muy convencionales. Israel se ha convertido en un gran exportador de formatos dramáticos. Producimos muy barato. Cuando produzco un programa en Estados Unidos, un episodio cuesta 15 millones. Con un episodio puedo financiar cinco temporadas en Israel. Vivo en Estados Unidos desde hace 10 años, me fui de Israel. No quiero que me etiqueten como el escritor israelí. Creo en la globalización de los escritores y en la globalización de la comunidad. Los escritores de los que aprendí y con los que crecí, digamos que vivieron en 25 ciudades y culturas diferentes. Creo en cruzar océanos. Y el hecho de que Hollywood te encasille: “Oh, eres el tipo de Oriente Medio. Vale, bien, espionaje”. Quiero escapar de eso, y Europa nos permite, nos abraza, nos acoge y la posibilidad de escribir sobre otra cosa. Israel se está volviendo muy duro estos días por las razones políticas. Realmente mata la libertad de creatividad por la que estamos luchando.

¿Cuál es la próxima historia que quiere contar?

Estoy escribiendo un piloto sobre un taller de tantra en Madrid. Va a ser muy difícil de vender.