"Invisible” desnuda el acoso escolar con crudeza y fantasía en Disney+

Hay historias que te golpean, no porque busquen hacerlo, sino porque mirarlas de frente es como enfrentarte a una verdad que preferirías evitar. Así es “Invisible”, la nueva serie original de Disney+ basada en el best seller de Eloy Moreno. En seis episodios de unos 45 minutos cada uno, esta ficción logra lo que pocos se atreven: tomar un tema tan complejo como el acoso escolar y abordarlo desde un lugar honesto, con sensibilidad, pero sin edulcorarlo. Desde los monstruos que persiguen al protagonista hasta la desgarradora actuación de Eric Seijo, todo en esta serie está diseñado para que sientas cada peso, cada respiro y cada ausencia.

La historia sigue a Capi, un niño de 12 años que, tras un accidente, queda atrapado en un trauma que parece inabarcable. Al abrirse poco a poco con su psicólogo, confiesa que tiene el poder de la invisibilidad, una metáfora tan cruda como efectiva para representar lo que siente una víctima de bullying. La narrativa salta entre el presente y los meses previos al accidente, desvelando capas de una realidad compleja que toca no solo a Capi, sino también a su entorno: sus amigos, sus acosadores, sus padres y hasta sus profesores. Y aquí está el truco, porque “Invisible” no solo pone el foco en la víctima, sino en todo el sistema que la rodea, desde los que miran hacia otro lado hasta los que intentan (y a veces fallan) en ayudar.

El director Paco Caballero mezcla lo íntimo con lo fantástico de manera impecable. Los efectos visuales, a cargo de El Ranchito, elevan la narrativa a otro nivel. El dragón que persigue a Capi es un personaje en sí mismo, diseñado escama a escama para representar las heridas invisibles del acoso. “Queríamos que cada detalle contara su propia historia, desde los cuernos rotos hasta sus ojos llenos de rabia”, comentó Caballero a LA RAZÓN. Esa atención al detalle no solo está en el dragón; la invisibilidad de Capi y los tatuajes de la profesora (Aura Garrido, en su papel más visceral hasta la fecha) son elementos visuales que dimensionan el impacto del trauma de forma casi poética.

Las actuaciones son el alma de esta serie. Eric Seijo (Capi) lleva la historia sobre sus hombros con una naturalidad que resulta demoledora. Su interpretación no necesita grandes palabras; basta con su mirada rota para entender el infierno por el que pasa. Pero no está solo: Diego Montejo aporta matices sorprendentes al personaje de MM, un "villano" que resulta ser más complejo de lo que parece. Incluso los adultos, como Marián Álvarez y Carlos Santos en el papel de los padres, muestran el devastador efecto colateral que el bullying tiene en las familias. “No necesitamos una línea de diálogo para entender lo que sienten. Cada gesto, cada silencio habla por ellos”, señaló Seijo.

La serie también dedica cada episodio a explorar distintos personajes, mostrando el efecto del bullying con una perspectiva 360. En este punto, la serie se aleja de los clichés de "buenos contra malos" para plantear preguntas incómodas: ¿por qué nadie intervino? ¿Qué lleva a alguien a cruzar ciertos límites? ¿Qué papel jugamos todos en permitir estas dinámicas? Es una historia coral en la que nadie queda indemne, y ese es su mayor logro.

“Invisible” no solo es una serie, es un llamado de atención. Te obliga a mirar, a cuestionarte y, sobre todo, a no ser indiferente. No busca culpables; busca soluciones, empatía y reflexión. Porque, como dice una de las líneas más poderosas del libro y de la serie: “Cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más me veían; y cuando deseaba ser visto, mi cuerpo desaparecía”. Tal vez esa es la esencia de todo: todos queremos ser vistos. E “Invisible” nos recuerda que, a veces, lo que ignoramos dice más de nosotros que lo que miramos.

¿Quién es quién?

El elenco de “Invisible” es una de sus mayores fortalezas. Eric Seijo, en su primer gran papel, interpreta a Capi, el "chico invisible", con una sensibilidad que estremece. Aura Garrido encarna a la profesora, marcada por su propio pasado y determinada a protegerlo. Diego Montejo sorprende como MM, el acosador con matices inesperados. Izan Fernández (Zaro) y Liv Dobner (Kiri), Miki Esparbé (El psicólogo) y Marián Álvarez y Carlos Santos (padres de Capi), entre otros, completan el universo de esta historia coral.