De Los Javis, Massiel a Leiva, en Movistar Plus+

A pesar de que ya nos alejamos peligrosamente del comienzo de curso, también televisivo, lo cierto es que la sensación es que lo audiovisual no para. Lo corroboramos tras el encuentro con Domingo Corral, director de contenidos de Movistar Plus+, quien nos contó muchas de las cosas que vienen para este último tramo de 2024 y el venidero 2025. Esperada es la serie de Sorogoyen y «Los años nuevos», que muestra el recorrido de una pareja a lo largo de una década. ¿Tanto hemos cambiado? Y que ha pasado por el Festival de Venecia. El mismo recorrido que han hecho las esperadas «Querer» y «Celeste». Pero estos títulos ya se conocían y lo que se trata es de avanzar para el futuro y en él Movistar Plus+ apuesta por once nuevas series y la renovación de temporadas de ficciones de éxito, a pesar de que el nuevo año nos sorprenderá con alguna más, «que no contamos no por mantener la sorpresa sino porque no están del todo cerradas», admite Corral.

Lo que sí sabemos es que entre las nuevas incorporaciones se encuentra «La canción», serie que narra la verdadera historia detrás de una imagen icónica: la victoria de Massiel en Eurovisión cantando el conocidísimo «La la la». Creada por Fran Araújo y Pepe Coira, muy cercano con el rotundo éxito de «Rapa», hoy se emite el esperado último episodio de la tercera temporada y cierre de serie, y dirigida, «La canción», volvemos a contextualizar por Alejandro Marín. Es una serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Buendía Estudios y está protagonizada por Patrick Criado («Antidisturbios»), Alex Brendemühl («Reina roja»), Carolina Yuste («Saben aquell») y Marcel Borràs («El Inmortal») y llegará a la plataforma a lo largo de 2025.

Un thriller con Botto

A Juan Diego Botto y Tristán Ulloa los podremos ver juntos en «El Centro». Un thriller dirigido por David Ulloa y escrito por David Moreno, quienes ya trabajaron en «El Inmortal». Una serie en colaboración con Fonte Films.

Pero avanzamos más para encontrarnos a «Los sin nombres», que nos suena porque está basada en la novela de Ramsey Campbell.Thriller psicológico creado por Pau Freixas, nos remitimos a «Todos mienten», y Pol Cortecans , con «Citas». En ella veremos a una inquietante Miren Ibarguren.

«Yo siempre a veces» es una serie creada por Marta Bassols y Marta Loza, dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza, y producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Cuenta la historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona. Una serie tierna y cruda, llena de frescura, que combina lo cómico con lo amargo de la vida de nuestra protagonista.

Comedia y época

Un salto damos para «La vida breve». La serie de época rompe con humor la estética para relatar los acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado más corto de la historia de España con el monarca más desconocido: Luis I, hijo de Felipe V. Una comedia creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor protagonizada por Javier Gutiérrez y Leonor Watling. «La caza. Irati» será otro de los títulos dirigida por Rafa Montesinos y Javier Pulido.

Para los amantes de Outlander la segunda parte de la séptima temporada llegará el 23 de noviembre y al año que viene su cierre con la octava. Pero el universo se amplía con la precuela «Outlander: Sangre de mi sangre» ya en 2025.

Dos años con Leiva

En cuanto a los documentales destacar uno sobre Leiva. Creada y producida por Mario Forniés con guion y montaje de Lucas Nolla, la cinta es un retrato íntimo de Leiva durante un periodo en el que se encuentra terminando su gira más grande y enfrentándose al parón posterior, afrontando en el camino una operación en las cuerdas vocales que definirá su futuro.

Espectaculares son las imágenes de «The Americas: con Tom Hanks», un recorrido por la fauna, flora y los paisajes más espectaculares del continente americano narrado por el oscarizado Tom Hanks, que está previsto su estreno para el año que viene. Un aperitivo, más que apetecible, de todo lo que viene.