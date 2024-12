«Luz de luna» brilla de nuevo gracias a Filmin

Aquellas tardes de televisión pronto cambiaron «FraguelRock» por «Se ha escrito un crimen», «Remington Steele» y «Luz de luna» junto a mi madre. La serie protagonizada por la pareja de Maddie Hayes, una espléndida Cybill Shepherd, y el desastroso y varonil David Addison, el desconocido Bruce Willis, era toda una revolución. Una ficción rápida y sarcástica con elementos de acción, un primer encuentro con una evidente tensión sexual y tramas que exigían investigaciones era revolucionaria en la televisión española, y por lo que hemos sabido después, en la del mundo entero. Ahora, como regalo de Navidad improvisado, y casi 40 años después, vuelve «Luz de luna» a nuestras vidas de la mano de Filmin. Regalo que podremos desempaquetar en sus cinco temporadas y 66 episodios el próximo 24 de diciembre.

El éxito

La serie fue creada en 1986 por el mismo artífice que «Remington Steele», Glenn Gordon Caron, que encontró en 1981 en la producción de «La fierecilla domada» de Shakespeare en Central Park, interpretada por Meryl Streep y Raúl Julia, la inspiración para añadirle una renovación de la «screwball comedy» (comedia alocada) estadounidense y, en especial, pinceladas del cine de Howard Hawks. Así encontramos diálogos muy rápidos, divertidos equívocos y la famosa tensión sexual no resuelta que caracterizó éxitos como «La fiera de mi niña» y «Luna Nueva». Una vez con la idea en la cabeza, su creador tuvo claro que Shepherd tenía que ser la protagonista, una exmodelo que se arruina por culpa de un gestor tramposo y se queda con negocios en los que invirtió, pero que son un fracaso. Entre ellos una agencia de detectives en Los Ángeles con el mismo nombre que un perfume que publicitó en su época dorada, «Blue Moon» (traducida en España como «Luz de luna», como la serie). En ella ya está empleado Addison, que la lleva con despreocupación. Para este papel se presentaron hasta 3.000 candidatos, y aunque los productores querían a algún talento conocido como el actor Harley Venton («Durmiendo con su enemigo»), pero tras audicionar a una docena, fue la propia Shepherd la que quiso quedarse con el desconocido «Bruce Willis (saltó a la fama con «Die Hard» en 1988). El tándem ya estaba montado y solo había que añadirle una buena trama y una banda sonora pegadiza. De eso se ocupó «Moonlighting», canción del virtuoso del jazz, soul y pop Al Jarreau, que fue colocada de apertura y cierre de cada episodio. Fue nominada a dos Grammy y número 1 en Billboard. La magia estaba hecha. La serie se hizo en su historia, entre 1986 y 1989 con seis Premios Emmy y tres Globos de Oro.

Otro de los alicientes de «Luz de luna» al final fue la que la abocó a la dificultad de volver a encontrarla en ninguna televisión lineal o plataforma de streaming hasta que Filmin, aupado por el éxito de haber recuperado otro éxito, «Doctor en Alaska», haya podido hacer algo. Como explicó Glenn Gordon Caron en abril de 2022, «el gran problema es que la serie está repleta de música. Ninguno de esos derechos se ha cerrado, y el estudio cree que sería prohibitivo conseguirlos ahora». La remasterización en alta definición que Filmin estrena ahora mantiene el tema principal de Al Jarreau y además todas las canciones cantadas en pantalla por Shepherd, Willis y el reparto secundario están intactas. Se ha sustituido la música de ambiente en las escenas de cenas en clubes, cócteles y bares. Es por ese motivo que Filmin no puede ofrecer la versión doblada al español que TVE emitió en los 80, pero sí pondrá a disposición de sus suscriptores, la versión original remasterizada en alta definición con subtítulos en español. Y es que hablamos de que en la serie encontramos temas como «My Girl» y «Psychedelic Shack» de The Temptations (que además hicieron cameo), «Respect» de Aretha Franklin, «You Can’t Always Get What You Want» de The Rolling Stones, «I Was Made to Love Her» de Stevie Wonder, «Come See About Me» de The Supremes, y así más de un centenar. Como el número de cameos de famosos como Charles Rocket, Mark Harmon, Virginia Madsen, Tim Robbins, Whoopi Goldberg, Pierce Brosnan, Demi Moore, Mark Linn-Baker, Gary Cole, Orson Welles (hace la introducción del capítulo «The Dream Sequence Always Rings Twice», y murió cinco días ante s de que se emitiera), Peter Bogdanovich y Ray Charles.

Tuvo todos los problemas posibles, como episodios de 2 millones de dólares y ser la serie más cara de la época, además de que el éxito de Willis hizo que se descargara la trama de los protagonistas dándoselo a la señorita Topisto (Allyce Beasley) y Herbert Viola (Curtis Armstrong), lo que hizo bajar la audiencia, que superó los 60 millones con el capítulo «Me pica la curiosidad… Maddie», cuando ambos consuman la tensión. Amor y odio dentro y fuera del rodaje..., todo un hito para una serie que se llama «Pluriempleo». Por fin..., en Filmin.