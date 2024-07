La nueva serie de superhéroes de Netflix que se ha convertido en un éxito mundial

Netflix acaba de estrena una nueva serie de superhéroes bajo el nombre de "Supacell". El programa aterrizó en la plataforma y enseguida alcanzó una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes. Cierto es que el género está principalmente representado en las películas, pero aparte de hacerse un hueco, se perfila como un éxito mundial a tenor de los datos conseguidos.

Todas las plataformas en mayor o menor medida han intentado hacerse un nombre en las ficciones de superpoderes con sus propias ficciones al margen de los dos grandes universos: Marvel y DC.Prime Video tiene "The Boys" e "Invincible". Hulu tiene la comedia para adultos "Extraordinary" y "The Franchise" de Max debutará a finales de este año. Ahora, después de la decepción de "Jupiter's Legacy", Netflix parece tener éxito con el thriller británico recién llegado: "Supacell".

Desde que llegó a Netflix el 27 de junio, "Supacell" ya ha causado sensación en la lista global de los 10 mejores programas de televisión en inglés del servicio de streaming. La serie ocupó el segundo puesto en general durante la semana del 24 al 30 de junio con 33,5 millones de vistas y 6,4 millones de horas vistas . Se ubicó por delante de éxitos establecidos como temporadas anteriores de "Bridgerton" , "Sweet Tooth" y "La reina Charlotte: A Bridgerton Story". La nueva temporada del drama de Shonda Rhimes conserva todavía la primera plaza.

¿"Qué es "Supacell"?

Centrada en un grupo de cinco personas comunes que inesperadamente desarrollan superpoderes, "Supacell" analiza a personajes que tienen poco en común, salvo algunos detalles. El primero es que todos son negros del sur de Londres. El objetivo de un hombre, Michael Lasaki, es reunir a estos personajes para salvar a la mujer que ama. Este grupo también tiene antecedentes de anemia falciforme y tiene que defenderse de una trampa de una organización secreta.

El elenco de "Supacell" incluye al ex alumno de "Doctor Who" Tosin Cole como Lasaki, Nadine Mills, Eric Kofi Abrefa, Calvin Demba, Josh Tedeku, Adelayo Adedayo, Rayxia Ojo, Sharleen y Giacomo Mancini. Creada y dirigida por Rapman, quien también se desempeña como showrunner, la temporada 1 de "Supacell" termina abordando lo que ha construido a lo largo de seis episodios. Sin embargo, si el éxito de la serie continúa extendiéndose, no sería sorprendente ver que la saga de superhéroes con buenas críticas regrese para una segunda entrega. El funcionamiento de la serie es indudable dadas las cifras. "Los Bridgerton" en su tercera parte acumuló 52.9 millones de horas de visionado, seguida en segundo lugar por "Supacell" con 33,5 millones.