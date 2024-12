La saga que encumbró a Sylvester Stallone está de aniversario

El pasado 3 de diciembre "Rocky" celebró sus aniversario número 48, cerca de las bodas de oro la cinta que encumbró a un desconocido Sylvester Stallone, que se convirtió rápidamente en un héroe estadounidense. La cinta fue galardonada con el premio Oscar a Mejor Película y recaudó 225 millones de dólares cuando solo costó producirla 1 millón, un éxito rotundo que provocó que la historia del potro italiano continuase en "Rocky II", "III", "IV", "V" y "Rocky Balboa", un cierre perfecto tras una quinta parte muy floja para crítica y público. El universo de Balboa se ha expandido con la saga "Creed", pero desde La Razón, un humilde servidor quiere obsequiaros con las plataformas en la que puedes disfrutar de una de las grandes obras magnas no solo del cine deportivo, sino del séptimo arte en general.

La cinta que salvó de la quiebra a Stallone

La película "Rocky" no solo marcó un antes y un después en la carrera de Sylvester Stallone, sino que literalmente le salvó la vida. A mediados de los años 70, Stallone atravesaba una situación desesperada: sin dinero, rechazado por numerosos productores y al borde de la indigencia. Vivía en un pequeño apartamento y llegó al extremo de vender a su perro, Butkus, por 50 dólares porque no podía alimentarlo. Sin embargo, inspirado tras ver un combate de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, escribió el guion de "Rocky" en apenas tres días. Aunque algunos estudios ofrecieron comprar la historia, Stallone se negó a ceder los derechos si él no protagonizaba el papel principal, un acto de valentía que cambiaría su destino. Finalmente, aceptaron su condición y con un presupuesto reducido, "Rocky" se convirtió en un fenómeno global que lanzó a Stallone al estrellato.

Estrenada en 1976, "Rocky" es una de las películas más míticas de la historia del cine porque encarna a la perfección el espíritu de superación, la lucha contra la adversidad y el sueño americano. La historia de Rocky Balboa, un humilde boxeador de Filadelfia que tiene una oportunidad única de enfrentar al campeón mundial, no solo conecta emocionalmente con el público, sino que simboliza la perseverancia y el triunfo del esfuerzo personal. La película ganó tres premios Oscar, incluido el de Mejor Película, y dio inicio a una saga que se ha convertido en un pilar del cine deportivo. La icónica escena de Rocky subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia al ritmo de "Gonna Fly Now" es un emblema cultural que representa el triunfo del espíritu humano, haciendo de "Rocky" una obra intemporal que sigue inspirando a generaciones.

¿En qué plataforma puedes ver "Rocky" y el resto de la saga?

"Rocky": Movistar Plus+, Amazon Prime Video con MGM+.

"Rocky II": Movistar Plus+, Amazon Prime Video con MGM+.

"Rocky III": Movistar Plus+, Amazon Prime Video con MGM+.

"Rocky IV": Movistar Plus+, Amazon Prime Video con MGM+.

"Rocky V": Movistar Plus+, Amazon Prime Video con MGM+.