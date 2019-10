Enrique Ponce: "Aún nos quedan muchas tardes juntos que dedicarle"

El último parte médico del estado de Mariano de la Viña, desde el Hospital Quirón de Zaragoza, despertaba los primeros signos de verdadera esperanza desde que el banderillero de la cuadrilla de Ponce resultase herido de extrema gravedad el pasado domingo en la Feria de El Pilar. En dicho parte aparecía por primera vez el pronóstico «grave», abandonando la palabra «muy» como predecesora. El Dr. Val-Carreres, que le salvó la vida en la enfermería, aclara a este medio la magnitud de este avance en el pronóstico. «Evidentemente es una buena noticia, ya que quiere decir que la evolución está siendo positiva. No se han planteado complicaciones quirúrgicas de ningún tipo, no hay sangrado activo y presenta buen retorno venoso, lo que me ha permitido retirarle un drenaje de Mikulicz, que solo unas horas antes había resultado absolutamente vital». Todos estos síntomas confirman la estabilidad del paciente, además de la buena tensión que mantiene y el correcto funcionamiento del sistema renal.

El parte emitido también informa de que «han empezado a descender la sedación al paciente», ante lo que, desde su prudencia, el doctor Val-Carreres aclara que «dicha decisión no descarta futuras complicaciones, aunque sea un paso hacia delante».

A las mismas puertas del hospital el matador bajo cuyas órdenes lleva Mariano desde más de dos décadas, Enrique Ponce, hacía las siguientes declaraciones a Movistar+ Toros: «Todavía nos tiene asustados. La gravedad está ahí hasta que pasen unas horas prudenciales y se confirme que él responde bien. Aún así, tengo confianza plena de que va a salir de esta porque está en las mejores manos posibles. Nos quedan muchas tardes todavía para dedicarle».

Además, el matador valenciano, que ha pasado una accidentada temporada en la que se ha perdido cerca de la mitad de los festejos por culpa de una gravísima lesión de rodilla, ha dedicado a su compañero y amigo un emotivo mensaje: «Hoy me arrodillo yo ante ti, mi amigo, mi hermano del alma! Decirte que no solo nos das lecciones delante del toro, también en la superación y en la lucha por vivir! Estoy contigo hermano... y nos quedan muchas tardes de gloria juntos!». Junto a estas palabras insertaba un vídeo en redes en el que el banderillero se arrodillaba ante él durante la celebración de un triunfo. La publicación comparte el hashtag #FuerzaMarianoDeLaViña, que se ha viralizado en los últimos días y con el que se ha volcado toda la afición taurina.

Con estas últimas y alentadoras noticias Enrique Ponce pone hoy mismo rumbo a México, donde actuará este sábado en la Plaza de Toros de Querétaro y el domingo en Aguascalientes.