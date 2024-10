Adrián Marinel Ghita: El abogado que convierte lo imposible en realidad

Adrián Marinel Ghita, fundador del bufete AMG LAWYERS, ha forjado una reputación intachable como «el abogado de lo imposible», gracias a su firmeza, su conocimiento profundo del derecho penal y penitenciario, y su dedicación inquebrantable. Sus clientes confían en que, si él no puede obtener un resultado favorable, nadie lo conseguirá.

¿Qué le ha permitido ganar esta reputación como «el abogado de lo imposible»?

He construido mi reputación con trabajo duro, preparación meticulosa y una confianza inquebrantable en mis capacidades. Siempre me enfoco en obtener los mejores resultados posibles para mis clientes, y gracias a una combinación de estrategia legal sólida y determinación, he logrado liberaciones y reducciones de penas que muchos consideraban inalcanzables. Mis clientes vienen de toda España y del extranjero sabiendo que, si yo no puedo ganar el caso, probablemente nadie podrá.

¿Podría compartir algunos de los casos más recientes y exitosos que ha manejado?

En los meses de agosto y septiembre, he gestionado varios casos complejos. Por ejemplo, en San Martín de la Vega representé a tres personas implicadas en una red de tráfico de drogas. A pesar de que enfrentaban penas de hasta diez años de prisión, logré su libertad desde el primer día de su detención, lo que fue un gran alivio para ellos y sus familias. Este tipo de casos requiere una intervención rápida y efectiva, y estoy muy satisfecho con el resultado. Otro caso destacado fue en la Audiencia Provincial de Madrid, donde mi clienta había pasado 14 meses en prisión preventiva enfrentando cargos graves de pertenencia a una organización criminal y tráfico de drogas. Yo era su cuarto abogado, y había perdido toda esperanza de salir en libertad. Sin embargo, tras solo dos meses de intenso trabajo, logré su liberación. Este resultado fue particularmente emotivo para mí, ya que demostré que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia, y que con la estrategia adecuada, se pueden lograr resultados sorprendentes.

¿Ha trabajado en algún otro caso de alta complejidad recientemente?

Sí, actualmente estoy manejando un caso de gran envergadura en la Audiencia Nacional, donde represento a dos investigados en una red de tráfico de drogas que involucra a un total de 42 personas. Las penas solicitadas por la fiscalía oscilan entre 10 y 18 años, lo que refleja la gravedad del caso. A pesar de la magnitud del proceso, mis clientes se encuentran en libertad provisional, lo que es un gran logro en un caso de esta naturaleza. La estrategia y el análisis detallado de cada aspecto del caso han sido claves para este resultado. Además, me hice cargo de un caso complejo en Toledo, donde la policía desmanteló un laboratorio de producción de cocaína bajo una plaza de toros. Comencé a trabajar en este caso a mediados de agosto, y aunque mis tres clientes están actualmente en prisión preventiva, estoy convencido de que, con el tiempo necesario, podré demostrar su inocencia y lograr su liberación. Este tipo de casos requieren tiempo y una estrategia sólida para desmontar las acusaciones.

Además de estos casos penales, ¿qué otros servicios ofrece su bufete?

También estoy trabajando en una querella por una estafa millonaria. Mi cliente fue víctima de un fraude considerable, y tras la admisión a trámite de la querella, ya tenemos fijadas las primeras declaraciones para noviembre. Mi objetivo es recuperar los fondos estafados y llevar a los responsables ante la justicia. En AMG LAWYERS nos especializamos no solo en derecho penal, sino también en derecho penitenciario e internacional, lo que nos permite ofrecer un servicio integral y personalizado a nuestros clientes.

Uno de los casos más relevantes que estoy llevando actualmente es una querella por acoso interpuesta por mi cliente contra su expareja. Estoy especialmente orgulloso de que este procedimiento haya prosperado, ya que pone de relieve que los hombres también pueden ser víctimas de acoso y tienen derecho a una respuesta judicial eficaz. Este asunto resalta la importancia de la protección legal sin distinción de género, y demuestra que el sistema judicial, en cumplimiento de los principios de igualdad ante la ley, está plenamente capacitado para tutelar los derechos de cualquier persona afectada por conductas de acoso. Es fundamental señalar que este caso no solo refuerza la aplicabilidad de las medidas de protección establecidas en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que también ayuda a desmitificar la idea errónea de que el acoso es un delito que solo afecta a un género. Con esta querella, hemos dado un paso crucial hacia la visibilización de los derechos de los hombres en este ámbito, mostrando que la justicia debe ser imparcial y proteger a cualquier persona que sufra este tipo de conductas lesivas, sea hombre o mujer.

¿Cómo es posible que todos los casos que nos ha mencionado hayan salido en las noticias y sean casos muy mediáticos?

Es cierto que muchos de los casos en los que trabajo han tenido gran repercusión mediática. Esto se debe a que suelo involucrarme en asuntos de gran relevancia, ya sea por la cantidad de personas implicadas o por la gravedad de los delitos, como tráfico de drogas, asesinatos, homicidios o estafas. Además, la atención pública crece cuando las penas son elevadas o los procedimientos son complejos. A pesar de ello, mi enfoque siempre está en proteger los intereses de mis clientes, sin importar la exposición mediática.

¿Cuál es la clave de su éxito en casos tan complicados?

La clave de mi éxito radica en un enfoque estratégico y en un conocimiento exhaustivo del Código Penal y de las leyes procesales. Todo está escrito, y mi labor consiste en aplicar la ley de manera precisa para defender a mis clientes. Mi enfoque se basa en la tenacidad y en ser siempre honesto con mis clientes. No les digo lo que quieren oír, les digo lo que va a pasar, y eso es algo que mis clientes valoran. La confianza es fundamental en mi relación con ellos.

¿Cuáles son las diferencias entre AMG LAWYERS y otros despachos profesionales?

En AMG LAWYERS nos dedicamos exclusivamente a nuestras especialidades, lo que nos permite ofrecer un servicio de alta calidad. Nos diferenciamos por nuestra capacidad para abordar casos extremadamente complejos y convertir lo imposible en posible. No prometemos milagros, pero trabajamos con una dedicación absoluta y un enfoque estratégico que nos ha permitido obtener resultados sorprendentes en casos donde otros abogados no veían ninguna esperanza. Nuestra reputación se ha construido sobre los resultados y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros.