Amazon Prime apuesta por la historia de Hernán Cortés

Si eres de esos seriéfilos empedernidos que se ve los estrenos en una sola noche, traemos buenas noticias para ti. Un nuevo drama épico llegará a Prime Video este 2019. "Hernán", serie producida por Dopamine y en colaboracion con Onza (España) se estrenará coincidiendo con el 500 aniversario de su llegada al Golfo de México.

Si además de seriéfilo te gusta viajar al pasado "Hernán" es esa opción que deberías marcar en tu calendario, el drama hispanomexicano narrará la llegada del conocido Hernán Cortés y sus tropas al actual territorio de México. Ambientada en 1519 veremos la conquista de México desde múltiples perpectivas, todos los protagonistas de esta aventura ayudarán a descubrir todo de la polémica figura de Herán Cortés. Este no se le retratará como el simple conquistador, si no como un personaje complejo, con ambigüedad moral, genio militar, incluso con un lado oscuro.

La historia de Cortés no dejará indiferente a nadie ya que no faltará la fascinación del protagonista por una tierra desconocida y la pasión por un pueblo que no pudo controlar. Traición, amor y conquista es todo lo que nos espera en la próxima promesa de Amazon Prime.

Rodada en naturaleza y en localizaciones entre México y España, este drama cuenta con la empresa de efectos especiales "El Ranchito", conocidos por su trabajo en Juego de Tronos. El personaje principal está interpretado por Oscar Jaenada, conocido por su papel como Camarón de la Isla y varios personajes secundarios como el que hizo en "Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas". A este le acompañaran un reconocido reparto que incluye a Víctor Clavijo ("el ministerio del tiempo"), Michael Brown (`"Pasión de gavilanes"), Jorge Guerrero ("Roma") e incluso Aura Garrido que también la podemos ver en el primer episodio de la nueva temporada de "Paquita Salas" y reconocida por su debut en "El ministerio del tiempo".

Sin duda alguna el acuerdo al que han llegado Amazon Prime, Dopamine y Onza para los derechos del OTT en exclusiva en España y Lantinoamérica para esta serie,nos deja con la miel en los labios y con muchas ganas de ver los ocho episodios en los que se compondrá la serie.