Ana Pastor: «Las noticias falsas solo se neutralizan con datos»

Arranca un curso político, económico y social que se presume intenso. Ana Pastor y «El objetivo» quieren estar a la altura. Y, como se intuye entre líneas cuando se habla con la periodista, hay que elevar el listón todo lo que se pueda para colaborar a que los espectadores entiendan la realidad que les rodea.

–Empieza la temporada con fuerza, ya que entrevista a Carmen Calvo en plenas reuniones con Podemos con el fin de lograr su apoyo para la investidura...

–Sí porque ahora están teniendo encuentros que pueden ser decisivos para el futuro inmediato de nuestro país. Por supuesto le preguntaré por el contenido y el alcance de esas reuniones, el papel que van a tener los dos partidos políticos... En resumen, intentaré lograr la mejor información para que los ciudadanos sepan que va a ocurrir a corto plazo.

–¿Tiene la sensación de que en los últimos meses los políticos afirman una cosa y se retractan a los pocos días?

–Los políticos son personas y cada uno de ellos se maneja como quiere. Hay algunos que responden a todo lo que se le pregunte, otros no o lo hacen a su manera... Por eso no me gusta generalizar.

–¿Cuáles van a ser los pilares de «El objetivo» durante esta temporada?

–La posibilidad de que haya unas nuevas elecciones generales, que es un asunto que se tiene que resolver en las próximas semanas. También nos vamos a centrar mucho en el cambio climático y, por supuesto, en el Brexit y las consecuencias directas que va a tener en la ciudadanía. Vamos a analizar cada cambio que se produzca, cada decisión que se concrete y cómo nos va a afectar.

–¿También estará muy presente la violencia de género?

–Siempre lo ha estado en «El objetivo». Le hemos dedicado varios especiales. El 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia de Género y se hará un programa. Este tema tiene ahora más importancia que nunca ante la cantidad de «fake news» y bulos que se están esparciendo y que intoxican a la opinión pública.

–¿Y la información sobre Cataluña?

–Por supuesto. El miércoles se celebra la Diada y, además, se espera la sentencia del «procés», que marcará la agenda política catalana y española.

–Antes se ha citado las «fake news». Usted es fundadora de Newtral, que precisamente se encarga de desmontarlas. ¿Cuál es su balance de estos años?

–Bueno. Nuestro propósito es verificar las noticias falsas que lanzan los políticos o personas destacadas de la sociedad. Desde los inicios, en Newtral pensamos que solo se pueden neutralizar con información y datos contrastados.

–Casi ninguna personalidad política se le resiste, ¿a qué mandatario extranjero le gustaría entrevistar?

–A Donald Trump, porque es el más poderoso y toma muchas decisiones que debería explicar a la sociedad y a la comunidad internacional. Al británico Boris Johnson por lo mismo y al presidente brasileño Jair Bolsonaro. Es muy criticado por la oposición de su país y también por otros estados. Por ejemplo cuando se burló de la esposa de Macron, que, por cierto, le respondió con una declaración valiente en la que dignificaba a las mujeres.