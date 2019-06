España vuelve a Eurovisión Junior

España , aunque parece que no aprende de sus posiciones en Eurovisión, vuelve después de más de diez años de retiro musical a Eurovisión Junior, certamen en el cual solo ha cosechado triunfos y éxitos. En la decimoséptima edición, el o la representante de España deberá viajar hasta Gliwice, Polonia. Allí se llevará acabo el 24 de noviembre con un máximo de dieciocho países participantes.

La historia de España en este concurso musical ha sido corta pero no escasa de logros. Merodeando siempre entre el primer y cuarto puesto en los cinco años en los que estuvo participando. Parece ser que nuestros pequeños, ya no tan niños, se ganaron el corazón de toda Europa. En unos meses llegaremos a saber si aunque pase el tiempo hay cosas que no cambian.

RTVE vuelve a la nueva edición del festival de la canción junior, la cadena comenzó su recorrido a la par que nació este concurso infantil, en 2003 con Sergio en el número uno con la canción “Desde el cielo”, al año siguiente la gracia y el duende andaluz de María Isabel, le dio un segundo puesto con su famoso “Antes muerta que sencilla” a nuestro país. Antonio José y Dani completaron el pódium en los dos años consecutivos con su tercer y cuarto puesto.

España viajará al país de Roksana Wegiel, ganadora del concurso en 2018 para ver si en la próxima edición nuestro país alberga la fiesta de la música junior en 2020. Mientras tanto los participantes de otras ediciones siguen cosechando éxitos en el mundo de la música. Como María Isabel (24) que dentro de poco lanzará su nuevo single “Tu mirada”.