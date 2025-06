Modric ya tiene equipo: se incorporará tras el Mundial de Clubes

El Ac Milán ya ha elegido a su líder para la próxima temporada: Luka Modric. Tras 13 temporadas en el Real Madrid el croata se incorporará al equipo italiano tras el Mundial de Clubes.

No es todavía oficial, no hay un comunicado, pero el director deportivo 'rossonero', Igli Tare, lo ha dado por hecho en declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport': "Me reuní con él en persona y vi a un chico con muchas ganas de ser competitivo. Su llegada es fundamental para un grupo que necesita jugadores como él, con liderazgo". Una operación que Fabrizzio Romano, especializado en fichaje también ha conformado en redes sociales.

Modrić llegó al Real Madrid en 2012 y ha sido un jugador esencial en una de las épocas más brillantes de su historia. En las trece temporadas en las que ha defendido nuestro escudo,ha conseguido 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Modrić es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Con su selección de Croacia, ha jugado 186 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades con su país. Ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 en Rusia y el Balón de Bronce del Mundial 2022 en Catar.