Pedro Escudero, inversor: "No guarden mucho dinero en efectivo. Se lo va a comer la inflación"

El dinero en efectivo es una de las diferentes formas de pago existentes en la actualidad. Aunque gran parte de la sociedad cada vez lo deja de lado y se centra en la banca digital, es sin duda alguna la gran forma de pago hoy en día en España, y así lo corrobora un estudio del Banco Central Europeo, que afirma que el 60% de los españoles tienen el efectivo como principal método de pago.

Ahora bien, los experto explican que este tipo de divisa se encuentra a la baja en los últimos años, es decir, se usa menos. De esta manera, es fundamental escuchar a economistas y profesionales de la banca, para saber qué es lo ideal, si el dinero en efectivo, o la banca digital.

El aviso de Pedro Escudero sobre el dinero en efectivo

Pedro Escudero estudió en la Universidad de Luisiana gracias a una beca deportiva. Sin embargo, debido a una lesión en el codo tuvo que abandonar su carrera deportiva y centrarse en su futuro profesional por lo que estudió administración de empresas en la Universidad de Duke y de ahí empezó a trabajar en Wall Street para firmas como Lehman Brothers, JP Morgan, Citigroup y Deutsche Bank.

Después de tres décadas trabajando para grandes entidades financieras, fundó su propia empresa que ya presenta con una rentabilidad bruta actualizada del 18%. Esto es una cifra bastante elevada, pues aumentar un 1% o 2% es un rendimiento acelerado. Todo su bagaje y experiencias positivas en el sector hacen que sea la persona ideal de al cuál beber información si en finanzas se refiere.

Ahora bien, en cuanto al dinero en efectivo hace una afirmación rotunda: "No guarden mucho dinero en efectivo. Se lo va a comer la inflación, que no para de crecer". Esta afirmación rotunda aunque parezca surrealista, tiene una base sólida.

En su lugar, afirma Escudero, "inviertan en activos; en primer lugar, en su casa, pero no en dos casas, porque eso les generará iliquidez. Luego, inviertan todo a muy largo plazo. Si no encuentran un gesto que les garantice más del 9% anualizado, compren un ETF (Fondo Cotizado en Bolsa) del índice S&P 500, que no es muy caro y déjenlo ahí 30 años.

Escudero explica que "si no se encuentra gestor, esa es la forma más efectiva de mantener valorizado tu dinero. Los índices S&P 500 ofrecen una rentabilidad anualizada del 9% o 10 % en periodos de 8 o 9 años".

Sin embargo, su consejo principal es invertir a largo plazo, puesto que si inviertes 100.000 euros al 15% durante 40 años son 26 millones de euros. Consejo que ofrece pensando en la familia e hijos, puesto que una acción como estas puede cambiarles la vida.

Otros consejos de Pedro Escudero sobre inversión

Por otro lado, Escudero explica que "la gran habilidad de un inversor es descubrir cuándo algo se ha ido realmente al suelo. Saber esperar es lo que marca realmente a un gran inversor. Aguantar hasta el momento en el que aparece la oportunidad".

Aguantar y descubrir una empresa con barreras de entrada y economías de escala que aumenta la rentabilidad. En su caso, fue una empresa de diálisis: "La compré cuando abrí el fondo. Es difícil encontrar pacientes con seguro privado que necesitan diálisis: un producto que los clientes necesitan y por el que pagarán aunque el precio suba".

Explica que "la tuvimos dos años en nuestro portfolio y no se movía. Después empezó a hacerlo. Ocho años después su valor se había triplicado y me hice multimillonario. Hay que saber esperar, y lógicamente que tu tesis de inversión sea acertada".