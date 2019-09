¿Habrá un segundo spin-off de 'The Big Bang Theory'?

'The Big Bang Theory' se despidió de sus fans el pasado mes de mayo con su temporada 12, por lo que nadie esperaba volver a ver a sus protagonistas en la pequeña pantalla. La esperanza de los espectadores ha vuelto tras la entrevista que ha concedido Mark Cendrowski, director de la serie, a Forbes: "No quiere decir que no pueda haber algo en el futuro".

"Creo que con estos personajes quieres saber que les sucede en unos años. Si dentro de cinco Chuck Lorre decidiera traer de vuelta a algunos de ellos e intentar algo de nuevo, me encantaría participar. Sería una continuación. Hay mucho que explorar en sus vidas. Eso sí, debería tener su propia razón de ser", ha añadido Cendrowski.

Si esto sucede, tras el spin-off 'El joven Sheldon', sería el segundo proyecto basado en el universo de de 'The Big Bang Theory': "Es un poco como retroceder en el tiempo y tener que pensar en las cosas que he hecho con un personaje de veinte años en adelante, pero ahora tengo que centrarme en él como un niño de once años. Es hacer que su nuevo pasado se ajuste a su antiguo futuro".

Después de la dura de despedida de Sheldon, Leonard, Koothrappali, Howard, Penny, Amy y Bernadette, esta continuación de sus vidas años después sería una buena noticia para sus seguidores. "Viendo la popularidad de 'Friends' veinte años después, creo que sucederá lo mismo con 'The Big Bang Theory' porque las señales están ahí. Viajo por todo el mundo y me he encontrado en China a gente hablando al respecto, o a algunas personas de Egipto que aman la serie. Ha llegado a públicos de los que ni siquiera estaba al tanto", declara el director de la ficción.