'The New York Times' dejará de publicar caricaturas políticas tras ser considerado "antisemita"

El periódico 'The New York Times' ha anunciado que, a partir del 1 de julio, ya no publicará más viñetas políticas en su edición internacional. Una medida que ya establecieron anteriormente en su edición nacional de Estados Unidos.

Esta decisión ha sido tomada debido a la polémica que provocó la publicación de una viñeta en la que se representaba al presidente estadounidense, Donald Trump, como un ciego guiado por un perro cuya cara era la de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Esta caricatura fue considerada antisemita, y Trump exigió una disculpa a 'The New York Times', que así lo hizo.

Según ha informado Europa Pess, James Bennet, el jefe de opinión del periódico estadounidense, ha afirmado que durante más de un año se ha estado considerando poner la edición internacional del periódico en línea con la nacional y acabar con la publicación de las caricaturas políticas diarias. Y finalmente Bennet a confirmado que lo haran "a partir del 1 de julio".

Patrick Chappatte, un caricaturista que ha trabajado para el periódico, ha explicado que este es "un mundo donde las hordas moralistas se reúnen en las redes sociales y se levantan como una tormenta, cayendo sobre las redacciones con un golpe sobrecogedor". "En el mundo demente en el que vivimos, el arte del comentario visual se necesita más que nunca. Y también lo es el humor", ha añadido.

'The New York Times' ha aclarado que se seguirán publicando sus famosas caricaturas, ya que el año pasado ganaron el Premio Pulitzer por una serie de viñetas políticas que representaban la historia de una familia de refugiados sirios.