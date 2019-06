El género de terror ya tiene su propia HBO

Ha salido un nuevo satélite en el universo de la televisión por internet, también conocidas como OTT, su nombre técnico. En esta ocasión, se ha dado una nueva vuelta de tuerca. Frente a las que podíamos llamar generalistas (HBO, Netflix, Amazon Prime Video y Movistar+ Lite) empiezan a surgir las que se especializan en una temática o género narrativo. Ayer se presentó la penúltima: Planet Horror, fruto de la alianza entre AMC Networks –que produce y distribuye 24 canales de televisión de pago, entre ellos Canal Hollywood, AMC e Historia– y Wild Duck (RedRum), una compañía independiente que tiene en su catálogo más de 400 títulos, muchos de ellos de terror. Por 19,99 euros al año –tanto en versión web como en cualquier dispositivo móvil, Planet Horror está concebida para los que no sufran taquicardias solo con ver los títulos de crédito de una película del género, los amantes de las escenas gore donde la sangre casi se sale de la pantalla y aquellos que aman las cintas de serie B que tantas alegrías han dado a cineastas como Álex de la Iglesia y Santiago Segura. Sus responsables han rastreado en todos los festivales dedicados a hacer temblar a los espectadores en sus butacas, entre los que están el Festival de Sitges, Nocturna Madrid, Fancine Málaga, la Semana de Terror de Donostia, NYC Horror Film Festival y Fantasporto, entre otros certámenes.

Estrenos exclusivos

Los espectadores podrán ver estrenos exclusivos de títulos inéditos en nuestro país como «A Horrible Way to Die» (2010), «Goodnight Mommy» (2014), las sagas de «ABCs of Death» y «The Human Centipede». «Planet Horror es una apuesta por la innovación en los servicios directos al consumidor y la exploración de nuevas formas en los contenidos especializados. Este lanzamiento responde a una creciente demanda en España por el terror», afirma Manuel Balsera, director general de AMC Networks Southern Europe (AMCNISE). Los datos le dan argumentos a Balsera ya que, entre 2015 y 2018, el número de cintas estrenadas en salas españolas experimentó un crecimiento del 65 por ciento. Por su parte, la recaudación en taquilla casi se duplicó, ya que obtuvo un 92 por ciento en el mismo período, según los datos de comScore.

Los amantes del terror clásico ligado a actores de pedigrí, y no siempre reconocidos como debían –ahí están Christopher Lee, Vincent Price, Bruce Campbell («El ejército de las tinieblas», 1992), y Barbara Crampton («Channel Zero», entre otros– no estarán huérfanos, ya que los más cinéfilos tendrán la oportunidad de regodearse con clásicos como «La noche de los muertos viviventes» (1968), de George A. Romero; «El péndulo de la muerte» (1961), dirigida por Roger Corman; «La mansión de los horrores» (1959), cuyo máximo responsable fue William Castle, y la saga «Puppet Master».