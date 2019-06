«L. A.’s Finest»: Dos de armas tomar

No se apartan ni un milímetro del discurso feminista que ahora se gastan las actrices de Hollywood, bien trabajen en el cine o en la televisión. A saber: la importancia de que haya cada vez más mujeres con empaque en la pantalla, como ser la productora ejecutiva de un proyecto, les da más control sobre sus carreras y que los personajes tienen que tener entidad propia, no solo ser el florero que adorna la interpretación de los protagonistas masculinos. Jessica Alba y Gabrielle Union visitaron Madrid para presentar «L.A.'s Finest», que el canal AXN estrenará próximamente. En este «spin off» de «Dos policías rebeldes» interpretan a dos mujeres de armas tomar, ya que encarnan a unas agentes expeditivas y sin complejos. El tándem parece perfecto hasta en las entrevistas.

Más control de sus carreras

Con esta serie, Alba regresa a la televisión tras unos años zascandileando en el cine con títulos como la saga de «Sin City» y «Los 4 fantásticos y Silver Surfer» (2007), entre otros filmes. «Elegí este trabajo por el papel. No entiendo las fronteras entre el cine y la televisión. Pensé que sería emocionante trabajar con Gabrielle, además de ofrecerme la posibilidad de ser productora ejecutiva. En este momento es muy importante para mí formar parte de la creación de un proyecto de principio a fin y decidir con otras personas cómo acabará la serie y cuál será el resultado», explica Alba. Gabrielle Union comparte esa opinión, aunque para ella no es tan novedoso «porque ya he ejercido esta labor en otras ocasiones. Es estupendo poder ir al trabajo, tener más control sobre lo que está pasando en el plató y darle una oportunidad a gente con talento. Espero que muchos actores se animen, porque ahora mismo con tantos estrenos de series hay sitio para todos».

Las dos se ufanan de que sus personajes no necesitan a ningún hombre para tener visibilidad. Union afirma que «justamente por eso creamos estos papeles», mientras que Alba considera que «es muy aburrido interpretar a la fémina en la que se apoya un varón. Espero que ese cliché haya desaparecido definitivamente». También quieren subrayar que sus personajes son una mujer negra y una latina, por lo que la etnia de Nancy y Sydney (el nombre de las protagonistas) también tiene en «L.A's Finest» su relevancia. En ese sentido, Union carga directamente contra Donald Trump: «Afortunadamente no controla Hollywood, pero no se lo digas porque él cree que sí. Creo que cuantos más modelos tengamos de mujeres y hombres de distintas razas, mejor. Así se contraataca el discurso racista y misógino en el que se apoya». Por su parte, Alba prefiere ignorlarle. Sin embargo, cree que es positivo que «las futuras generaciones tengan como referencia a personajes que les sirvan de inspiración, especialmente si son mujeres y negras».

Están tan centradas en la promoción de «L.A.'s Finest» –se ha anunciado que tendrá una segunda entrega– que Union ya descarta participar en «Dos policías rebeldes 3». «No estoy disponible», contesta escuetamente. Por el contrario, Alba no descarta la resurrección de la serie «Dark Angel», que tenía como productor ejecutivo a James Cameron. «Hemos hablado sobre la posibilidad de trabajar juntos, pero creo que, después de los años que estuvo involucrado en la ficción, necesita un descanso. No sé si se concretará a corto plazo, pero sería divertido explorar ese mundo».