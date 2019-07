Al filo de la medianoche a Los Lobos, lejos de ocurrirles como en el cuento de «La cenicienta», «¡Boom!» no les dio calabazas. Al contrario, les otorgó la matrícula de honor «cum laude», que se tradujo en 4.130.000 euros –el mayor bote que ha dado una cadena de televisión–, a lo que hay que sumar el acumulado desde su primera aparición en el programa, el 16 de mayo de 2017 (2.556.000), y lo que obtuvieron anoche (3.600 euros). Así el total es de 6.689.700.

La palabra mágica fue: «Botnia», que bien podría ser el nombre de un nuevo diseño de Ikea. Algo de eso hay, ya que Juanra Bonet les preguntó: «¿Cuál es el golfo del mar Báltico que está entre Suecia y Finlandia? Lejos de quedarse en blanco, Erundino –sí, el mismo que hace unos días se llevaba las manos a la cabeza porque se le atragantó una pregunta sobre el cobalto que se sabía– la pronunció sin que le temblase la voz.

«Cuando leo la pregunta 15 me doy cuenta de que sé la respuesta. Entonces, hubo un instante de tres centésimas en el que era absolutamente consciente de que ya estaba, lo habíamos logrado. Fue la culminación de dos años y dos meses de concurso. Ese momento fue muy emocionante y maravilloso porque me dio tiempo a sentir lo que estaba sucediendo», dice.

Sorpresa y emoción

Sus compañeros no se quedaron atrás. Valentín –el doctor universitario que trabajaba como profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de Altea por 250 euros al mes– incluso se quedó desorientado. «Fue una mezcla de sorpresa y de intensa emoción.

Los espectadores empezaron a gritar y fue como zambullirse en un torbellino de sensaciones», comenta el alicantino que hace un tiempo dejó de ejercer como docente «porque lo que ganaba me lo gastaba en gasolina». Manu, el administativo y crítico de cine que quizá es el más competitivo y el más serio, respiró aliviado porque «sentí la inmensa satisfacción de haber conseguido el objetivo que nos habíamos planteado como equipo».

Alberto, el jubilado que llegó para sustituir a José Pinto –que renunció a seguir en el concurso por motivos personales y que falleció repentinamente en febrero de este año– vivió el instante con incredulidad. Sobre todo al principio porque después sentí la certeza de que ya era nuestro. Me encontré en una nube y experimenté una gran felicidad. Pero había que bajar de esa nube para compartir la inmensa alegría con mis compañeros».

Puede que Los Lobos ya hayan cumplido el deseo que comentaron durante uno de los programas. Manu contó que, durante una visita a «Zapeando», al acabar el espacio Valentín le dijo a Cristina Pedroche: «Si ganamos podríamos ir a celebrarlo al bar de tu chico. Ella me dijo que se lo dijésemos con tiempo para conseguir una fecha ya que estaba muy solicitado... Lo que no me dijo es que se llamaba DiverXO y que tenía tres estrellas Michelín». ¡Menos mal que nunca durante su estancia en «¡Boom!» se lo preguntaron! Parece ser que lo que sí tienen previsto es irse juntos de vacaciones a Irlanda.

Los Lobos han estado hasta en siete ocasiones a punto de ganar el bote. La primera fue unos veinte días después de debutar en el concurso: el 6 de junio de 2017; después, el 13 de junio, luego el 30 de octubre del mismo año... y suma y sigue. Tanto Erundino como Manu, Alberto, Valentín y el fallecido José casi son unos profesionales de los concursos de televisión, puesto que se conocieron en «Saber y ganar» solo que en programa presentado por Jordi Hurtado eran rivales. Es más, Erundino ganó a Valentín. Además de ganar unos cuantos miles de euros, también se dieron los móviles y se animaron a participar en «¡Boom!».

Todos han ganado con la actuación de Los Lobos –que ya forman parte de la historia de nuestra televisión– incluido en ministerio de Hacienda, que recaudará unos 1,8 millones de euros. Los concursantes tributarán un tipo de entre el 44,4 por ciento y 50,7 en función de la comunidad autónoma donde viven. En más de una ocasión Manu se ha quejado de que les retengan tanto pero puede que, esta sí, sea una pregunta para la que no hay respuesta... al menos convincente.