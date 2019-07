Series «gourmet» para disfrutar en julio

Las plataformas de pago son un espejo de la realidad. Es julio y la dinámica del mercado, y ellas son uno de los negocios más pujantes, impone el inicio de la temporada de rebajas. Precisión: hay mucha oferta de estrenos pero pocos son un chollo en cuanto a relación calidad-precio, salvo el regreso de «Stranger Things» y «La casa de papel», ambas en Netflix.

«Stranger things»

Destila nostalgia y ensalza la cultura pop de los años 80. Plagada de guiños cinéfilos, estrena su tercera temporada el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, justo cuando arranca la entrega, solo que en 1985. El verano se abre de par en par para que los protagonistas se deleiten con las piscinas, los fuegos de campamento, los desfiles, los primeros amores y demás esparcimientos... Sensaciones luminosas hasta que las situaciones se vuelvan tenebrosas. El único riesgo, que no es poco, es que decepcione.

Día: 4. Netflix.

«Legión»

Tercera temporada de una ficción basada en un cómic de Marvel. David Haller es un mutante. En esta entrega viaja en el tiempo y se encuentra en un aparente paraíso: reside en una comunidad de amor libre y abrirá su mente. Pero en esta ficción, con una factura visual impecable, nada es sencillo. Evita los tópicos de los cómics para bien.

Día: 5. Fox.

«The Gifted»

Una pena. Que esté al frente Brian Singer («Bohemian Rhapsody», 2018) no es una garantía. Tanto es así, que ya ha sido cancelada.

Día: 5. Fox.

«Power»

El lujo en Manhattan tiene un precio y para algunos es traficar con droga aunque posteriormente busquen la redención. Una serie del montón.

Día: 7. Strazplay.

«Crimen en el paraíso»

Incluso en una isla de postal ubicada en el Caribe cualquiera es susceptible de ser asesinado.

Día: 7. COSMO.

«Rouge»

Grace (Thandie Newton) sufre un montón como una detective infiltrada en una organización que cree que sus actos han sido decisivos para que asesinasen a su hijo. ¿Les suena a algo?

Día: 9. XTRM.

«Reunión familiar»

Comedia protagonizada por afroamericanos en la que los McKellan se trasladan de ciudad. Quiere ser un remedo de «El príncipe de Bel-Air» y «Cosas de casa», pero está a una distancia sideral.

Día: 10. Netflix.

«Snowfall»

Tercera entrega de una ficción que analiza el impacto de la cocaína y el crack en la juventud de los años 80. Mientras, las autoridades se enfrentan a los capos de la droga.

Día: 11. Strazplay.

«The murders»

Una detective anda como alma en pena después de cometer un error. Ahora toca rectificar. No ofrece nada nuevo al espectador. Un entretenimiento de andar por casa.

Día: 12. Calle 13.

«Sweetbitter»

Una joven pierde su virginidad emocional en Nueva York donde es tentada a caer en todos los pecados capitales: para empezar, la lujuria y la gula. A eso se suman las drogas. A pesar de su drama no se logra empatizar con ella.

Día: 14. Starzplay.

«The unsettling»

La adolescencia puede ser muy turbía. Más aún si la protagonista es acogida por una familia en la que sus nuevos hermanos se empeñan en hacerle la vida imposible. La intriga se sirve en forma de fenómenos extraños.

Día: 15. HBO España.

«La casa de papel»

Puede ponerse la medalla de ser la serie más vista en castellano en Netflix. En su tercera entrega, el secuestro de Río vuelve a unir a la banda. La trama vuelve a sorprender gracias a los giros de guión. Si se añaden una dirección exquisita, el diabólico montaje y el carisma de los intérpretes, a los que se une Najwa Nimri,... ¿qué más se puede pedir? Una cuarta temporada que ya está confirmada para alegría de la audiencia.

Día: 19. Netflix.

«Otra vida»

¿Astronautas en peligro? ¡Qué novedad! En esta ocasión van a explorar un artefacto alienígena que, por razones que se desvelarán en el argumento, puede que les impida volver a la Tierra.

Día: 25. Netflix.

«the boys»

Promete ser la promesa del mes. Al menos su argumento, basado en un cómic de «The New York Times», es original. ¿Qué pasaría si los héroes, venerados por millones de personas, abusan de sus superpoderes para azuzar el mal? El resultado es una comedia gamberra con toques gore. Puede estar entre las mejores ficciones del verano.

Día: 26. Amazon Prime video.

«GIRLS WITH BALLS»

Un equipo de voleibol femenino las pasa canutas cuando se pierden en un bosque y son acosadas por unos cazadores. El argumento, salvo sorpresas, es surrealista.

Día: 26. Netflix.

«orange is the new black»

Tras siete temporadas, que puede que hayan sido demasiadas, se supone que los guionistas han escrito un final a la altura de las reclusas de Litchfield. Llegan los cambios y la adaptación a nuevas situaciones.

Día: 27. Movistar Series.