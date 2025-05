Picos de Europa: el lujo de dormir en la naturaleza

Las copiosas lluvias de estos últimos meses han teñido la península de un frondoso manto verde que todavía perdura. Sin embargo, esta es la idílica estampa que domina el horizonte de Asturias durante todo el año, un paraíso natural que hace las delicias de quienes buscan desconectar en plena naturaleza y en familia.

Asturias no defrauda y su zona oriental se lleva la palma. No es para menos, pues presume de las montañas de mayor altitud de la cordillera cantábrica, con los impresionantes Picos de Europa, que acarician una costa tan abrupta como hermosa, además de albergar el lugar donde se inició la Reconquista en España, con la imponente Basílica de Covadonga como santo y seña.

Cada vez más viajeros priorizan la conexión con la naturaleza y el placer de descubrir lugares inesperados en zonas rurales. Y ahí Airbnb resulta el aliado más seguro para encontrar la estancia perfecta, sobre todo si se viaja con niños, tal y como demuestra el hecho de que más del 30% de las búsquedas de viajes para primavera en Airbnb provienen de familias o grupos.

Apartamentos La Corona, en Carreña de Cabrales LR

Costa para todos los gustos

Costa para todos los gustos

Levantarse por la mañana, abrir la ventana, respirar y sentirse acariciado por el mítico viento del norte no tiene precio. Y es lo que ofrecen, por ejemplo, los numerosos alojamientos que propone esta plataforma de alquiler turístico en la zona, ideal para recorrer en coche este concejo y tener en casa todas las comodidades con la máxima tranquilidad.

Entre las rutas que no hay que perderse por estos lares destaca, por ejemplo, la realización de la Ruta del Cares. Debe iniciarse desde Poncebos y regala al viajero unas vistas espectaculares. Sin embargo, si se viaja con niños aún pequeños, lo más aconsejable es optar por otra alternativa, como la de descubrir Bulnes, una de las aldeas más aisladas de España, a la que se llega en funicular. Una vez arriba, aquí se respira una paz absoluta, una tranquilidad en la que apenas se dejan ver una decena de vecinos y en la que la naturaleza es la protagonista, pues el pueblo está circundado por montañas de 1.600 metros de altitud.

La otra gran experiencia es, sin duda, el ascenso hasta el Santuario de Covadonga y la Basílica, donde aguarda la historia de España. Desde allí, en temporada alta es posible usar diferentes medios de transporte para deambular por la estrecha carretera que sube hasta los Lagos de Covadonga, un espectáculo para cualquier viajero que se precie. Una vez en la cima, tan solo queda disfrutar del paisaje que nos regala este lugar único.

Si los Picos de Europa resultan magnéticos, la costa completa la jugada a la perfección, gracias a más de 30 playas, las dunas de Oyambre o el Bufones de Pría, el Mirador del Fitu y la Playa de Gulpiyuri o la posibilidad de realizar el clásico descenso del Sella. Y todo ello salpicado de preciosas villas marineras como Llanes, Ribadesella o Lastres.

Para quienes busquen algo más, algunas opciones son, por ejemplo, acceder hasta la Playa de Gulpiyuri, en Llanes, catalogada como una de las playas más singulares del mundo por su ubicación interior. Y no muy lejos, también en la costa de Llanes, es posible admirar los Bufones de Pría, unas particulares chimeneas que expulsan agua a presión a modo de géiser provocando un característico sonido, un espectáculo natural que sorprende a todos.

Las posibilidades resultan casi infinitas, por lo que lo más aconsejable es llevar bien diseñado el itinerario y no tenerle miedo a la improvisación. La experiencia merece la pena, y la gastronomía también, pues este paraíso natural además lo es del buen comer, con la fabada asturiana como gran estandarte, pero con otras delicias como el cachopo, la sidra o los propios quesos de Cabrales. Todo regado, por supuesto, con una buena sidra.