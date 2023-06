Triunfa el vino chino de Ningxia

El jueves 22 de junio, se celebró un acto de presentación de vino en el Centro Cultural de China en Madrid con el lema de “El Vino que Nos Enlaza”, un vino chino considerado como maravilla púrpura del desierto de la noroccidental Región Autónoma Hui de Ningxia. En el acto se proyectó un vídeo sobre sitios pintorescos de Ningxia, y presentó recursos turísticos y culturales, así como zonas productoras del vino de esa región china. También se disfrutó del vino proveniente de la parte oriental de las Montañas Helan en Ningxia. Ningxia tiene un clima adecuado para el cultivo de la uva, ya que la precipitación anual no supera los 200 mm. El sol, el suelo, la humedad y la altitud en el pie oriental de las montañas Helan favorecen el crecimiento de uvas. Este vino tiene un aroma fuerte y puro, y un sabor redondo y coordinado, según explican. La Región Autónoma Hui de Ningxia es uno de los lugares de origen donde nació la antigua civilización china. La presencia humana en Ningxia se remonta al período paleolítico hace 30.000 años. Ningxia goza de diversos recursos turísticos, desde las antiguas pinturas rupestres de las Montañas Helan, las Tumbas de la dinastía Xia Occidental, los paisajes naturales como el Gran Cañón de Qingtongxia del Río Amarillo, el vasto desierto y el cielo estrellado, hasta las exquisitas delicias como ovejas Tan de Ningxia, bayas de goji y sandías que contiene selenio, etc. En los últimos años, se ha construido una base de la industria vitivinícola de Ningxia entre los 37 y 39 grados de latitud norte al pie oriental de las Montañas Helan, la cual no tardó mucho en convertirse en la mayor zona productora de vinos de China, con mejor calidad y un sistema integral de control de calidad. Los vinos de Ningxia desarrollan muy rápidamente y han ganado muchos premios internacionales. Gracias a suficientes horas de luz solar, temperatura acumulada ideal, escasas precipitaciones, gran amplitud térmica y rica diversidad de la naturaleza del terreno, Ningxia se considera como la “región vitivinícola de oro” para la producción de vinos de alta gama. Asimismo, el sector vinícola constituye una parte esencial para la cultura y turismo de Ningxia. El buen vino y el paisaje ameno se complementan. El aroma de las uvas y la cultura se realzan recíprocamente. En la actualidad, el enoturismo cultural al pie oriental de las Montañas Helan ya es una marca emergente y tarjeta de presentación de Ningxia. Este acto de presentación lleva el tema de “El Vino que Nos Enlaza”, cuyo objetivo es presentar la maravilla del turismo y la cultura de Ningxia por medio del vino, mientras ofrecer una experiencia inmersiva de cinco sentidos para que las personas aficionadas al vino conozcan a fondo la cultura china. El evento es presentado por el Departamento de Cultura y Turismo de Ningxia, el Centro Cultural de China en Madrid, la Oficina de Turismo de China en España y la Asociación Internacional de Cultura de China, junto con la Asociación China y España de Vinos. El acto ha contado también con la participación de la Denominación de Origen Calificada Rioja, la Denominación de Origen vitivinícola líder de España. El presidente del Consejo Regulador de Rioja, Fernando Ezquerro, ha firmado la carta de intención para una cooperación estratégica junto a Guangyu Qiu, como representante de la Denominación vitivinícola china. La DOCa Rioja es la más antigua de España -data de 1925- y fue la primera en recibir la certificación de “Calificada en 1991”. En la actualizad, es una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador. Esto, unido a su carácter pionero y a su apuesta por la innovación y la sostenibilidad han sido determinantes para alcanzar la posición de referencia que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional: Rioja representa más del 40% del valor de las exportaciones españolas de vino con DOP, y más de un tercio (34,7%) de los vinos españoles con DO que se venden en el extranjero. Actualmente, los vinos de Rioja están presentes en 136 países.