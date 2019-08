Vacaciones donde todo es posible

Royal Caribbean te propone unas vacaciones en las que todo es posible. ¿Por qué limitarse a visitar un solo lugar cuando puedes conocer varios destinos en el mismo viaje? ¿Por qué elegir entre el buceo o la escalada cuando puedes hacer ambas? ¿Y quién dijo que no era posible hacer un viaje cultural y al mismo tiempo pasar días enteros relajándote en un jacuzzi o spa? ¿Por qué tener que elegir si puedes tenerlo todo? ¡Royal Caribbean® y Viajes el Corte Inglés te ofrecen todo esto y mucho más! Ahora es el mejor momento para reservar tus vacaciones 2020 en un crucero Royal Caribbean® por el Mediterráneo o el Norte de Europa.

Reimaginando experiencias

Si lo quieres hacer todo y con las instalaciones más novedosas, estás de enhorabuena, en el verano de 2020 surcarán las aguas del Mediterráneo dos barcos “reimaginados” de Royal Caribbean®: Allure of the Seas® y Explorer of the Seas®. Estos barcos cuentan con nuevas y emocionantes experiencias e instalaciones. Además, hay un espacio a bordo para todos los gustos; lugares y actividades ideadas para los niños, zonas exclusivas para adolescentes y una amplia oferta gastronómica. Embarca en el Allure of the Seas®, el barco más premiado del mundo, que llegará a las aguas del Mediterráneo para ofrecerte, entre muchas otras experiencias, desprender adrenalina a raudales. ¿Eres lo suficientemente valiente como para dar el salto en el tobogán más alto en alta mar? No te lo pienses más, deslízate por las 10 cubiertas del barco y atrévete con el Ultimate Abyss. Coge a un amigo y tírate por esta aventura serpenteante. Los toboganés Typhoon, Cyclone y Supercell son The Perfect Storm. Disfruta de los cañones y las fuentes de agua en Splashaway Bay, el parque acuático más divertido. Además, el Adventure Ocean® se reinventa con nuevos espacios de juego abiertos y dedicados a los niños.

Los jóvenes de 13 a 17 años también tienen su propio espacio donde relacionarse, escuchar música, ver películas y mucho más. Después de tanta actividad, o de disfrutar de no hacer nada más que tomar el sol viendo el mar, es normal que tengas hambre. Perfecto, porque El Allure of the Seas® es un destino gastronómico en sí mismo. Cuenta con restaurantes para todos los gustos. Disfrutaréis de los auténticos sabores de la Toscana en el reimaginado Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar, donde encontrarás pizza hecha en un horno de leña y vinos de las regiones más famosas de la Bella Italia. Continúa tu viaje culinario en Portside BBQ, un lugar para probar las mejores carnes, ideal para los fans de las barbacoas. En el mexicano El Loco Fresh℠ podréis degustar deliciosos burritos y tacos. Y de postre, los dulces de Sugar Beach donde podrás elegir entre más de 200 golosinas y helados así como recibir clases de decoración de cupcakes.

Los mejores bares de toda la flota se reúnen en el nuevo Allure of the Seas®. Toma asiento en el Music Hall y disfruta de la mejor música en vivo en primera fila, o tómate una refrescante cerveza en el Playmakers℠ Sports Bar & Arcade. Conoce a nuestros bármanes robóticos del Bionic Bar® o degusta un cóctel en The Lime and Coconut℠. Al caer la noche, canta y baila en el nuevo Spotlight℠ Karaoke. El Allure of the Seas® cuenta con camarotes adaptados a cada tipo de cliente. En su interior podréis encontrar camarotes familiares para tres o cuatro pasajeros. Camarotes interiores o con vistas al mar, en los que podrás despertarte viendo el océano o disfrutando de los espectaculares atardeceres que ofrecen los puertos de las ciudades por las que pasáis. También los hay con balcón, para desayunar con las mejores vistas y si queréis todavía más lujo, los camarotes de la Clase Royal Suite cuentan con un diseño mejorado. El lujo VIP se divide en 3 tipos de camarotes diferentes: Sea Class, Sky Class y Star Class. Elijas la opción que elijas, la comodidad en todos los camarotes está garantizada.