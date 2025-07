Ni Darth Vader ni Luke Skywalker: el personaje favorito de George Lucas en 'Star Wars' es el más odiado

Aunque parezca sorprendente, el personaje favorito de George Lucas que forma parte de Star Wars es, de hecho, uno de los más controvertidos. Es un personaje que polarizó al público, así que el favoritismo de George Lucas fue algo que no pasó desapercibido. Sin duda alguna, George Lucas es uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos, ya que él fue el artífice que ideó una franquicia que acumula millones de seguidores en todo el mundo.

Casi treinta años después, la franquicia de Star Wars sigue más viva que nunca. Después de todo este tiempo, es evidente que cada uno tiene su propia opinión sobre los mejores personajes de Star Wars. Darth Vader es uno de los villanos más carismáticos del cine y el legado de Yoda sigue impactando en el canon actual. Nadie tampoco puede olvidarse de Luke Skywalker o Leia.

El favoritismo sorprendente de George Lucas

Sin embargo, George Lucas siente una especial debilidad por las precuelas, así que su personaje favorito resulta ser toda una sorpresa. Aparte de reconocer que la primera de las precuelas era una de las películas que más le gustaban, también dejó clara una cosa: Jar Jar Binks es su personaje favorito. El cineasta reconoció especialmente el trabajo de Ahmed Best, quien interpretó al personaje.

Por otro lado, el propio Liam Neeson ya explicó que tanto él como Ewan McGregor se sentían personalmente heridos por la reacción tan crítica que tuvo el personaje. Ahmed Best regresó a Star Wars como el Jedi Kelleran Beq que apareció en Star Wars: Jedi Temple Challenge. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Kelleran Beq realmente aterrizara en la televisión.

Lo cierto es que Kelleran Beq formó parte de la tercera temporada de The Mandalorian. La historia de Kelleran Beq aún no se ha contado, pero, como era de esperar, hubo sutiles indicios de su vínculo con Naboo. Fue aquí donde se presentó como una especie de redención para Ahmed Best. Pese a que es uno de los personajes más odiados por el público, Ahmed Best al menos puede alegrarse de saber que ha interpretado al personaje favorito de George Lucas.