La esperada elección de Lobezno en el UCM reaviva el debate de Marvel Studios: "Me reuní con Kevin Feige"

Hugh Jackman se ha convertido en el Lobezno por excelencia en la gran pantalla. La realidad es que se ha convertido en sinónimo de Lobezno en la acción real. De hecho, él fue el actor que protagonizó las películas originales de X-Men que fueron lideradas por Fox. Pero su aventura no terminó ahí, ya que recientemente se incorporó a la franquicia de Marvel Studios.

El debut de Hugh Jackman en el UCM se produjo junto a Ryan Reynolds en la exitosa película de Deadpool y Lobezno. Una de las producciones recientes más importantes de Marvel, ya que se ha convertido en la película con clasificación R más taquillera del cine. Como parte que explica su éxito, esto sugiere que el actor podría aparecer en las películas de Marvel Studios que están por llegar.

La necesidad de un nuevo Lobezno en el UCM

La mayoría de los seguidores sugiere que el momento ideal es Vengadores: Doomsday, cuyo elenco incluirá a varios actores de la franquicia original de X-Men de Fox. Sin embargo, Hugh Jackman ya tiene 56 años, lo que sugiere que conviene buscar a otro actor que interprete a Lobezno en el futuro de Marvel Studios.

A lo largo de los últimos años, varios actores se han convertido en opciones populares para interpretar a Lobezno, y uno de ellos ha hablado sobre sus posibilidades. En una entrevista con The Playlist, Taron Egerton afirmó haber tenido conversaciones con Kevin Feige sobre el hecho de formar parte del UCM. Sin embargo, esto no condujo a ningún papel específico. Así lo explicaba:

"Sí, me reuní una vez con Kevin Feige, pero no llegó a nada concreto. Fue más bien una reunión general. Creo que eso fue todo. En Marvel Studios se espera que te embarques en un largo viaje, así que eso supone un gran compromiso. A menos que el personaje sea algo con lo que conecte de verdad, no es algo que me corra prisa".

Lo que parecen dejar claro sus comentarios es que es poco probable que Taron Egerton interprete a Lobezno en Marvel Studios. También es habitual que Marvel Studios concierte este tipo de reuniones sin un objetivo muy claro. Un caso famoso bastante popular es el de Keanu Reeves, quien ha sido rumoreado durante mucho tiempo para sumarse a la franquicia como Ghost Rider. La etapa de Hugh Jackman como Lobezno podría no haber terminado aún, pero encontrar un nuevo Logan debería ser una prioridad.