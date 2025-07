Marvel Studios podría plantear esta solución oscura para el mayor problema de 'Spider-Man 4'

Puede que Marvel Studios esté dispuesta a tomar el camino más oscuro para resolver el mayor problema al que se enfrenta Spider-Man: Brand New Day. Destinada a ser el inicio de la nueva trilogía con Tom Holland a la cabeza una vez más, Spider-Man: Brand New Day continuará el legado del héroe arácnido tras ese trágico final de Spider-Man: No Way Home.

Pero una cosa hay que tener clara: la situación actual de Spider-Man es bastante compleja. A petición de Peter Parker, Doctor Strange lanzó un hechizo que hizo que todo el mundo olvidara la existencia de Peter Parker, incluidos sus seres queridos. Sin embargo, un nuevo villano del UCM podría ofrecer una solución que cambiaría el statu quo de Spider-Man. Mefisto puede ser la solución a todos sus problemas, pero el precio a pagar podría ser muy alto.

El hechizo del olvido tuvo impacto en Peter Parker

Tras el evento de Civil War en los cómics, One More Day fue un controvertido evento de Spider-Man que comenzó con el asesinato de la tía May. En ese momento, Peter Parker era profesor de ciencias de secundaria y estaba casado con Mary Jane Watson. En One More Day, Mefisto se acerca a Peter Parker y Mary Jane, ofreciéndoles la oportunidad de salvar a la tía May a cambio de su matrimonio.

Al aceptar las condiciones de Mefisto, gran parte de la vida de Spider-Man se reescribió como si casi ningún evento hubiera sucedido. Por supuesto, Peter Parker ya no estaba casado con Mary Jane, y gran parte de su vida regresó a cuando aún luchaba por encontrar el equilibrio entre su vida superheroica y civil. La revelación de su identidad en Civil War también se deshizo.

Esto ha llevado a muchos lectores de los cómics a preguntarse si podría verse a Mefisto en la próxima película, especialmente ahora que hizo su aparición en Ironheart. Sin duda alguna, sería emocionante ver a Mefisto en un papel secundario, con Spider-Man: Brand New Day preparando un futuro con mayor potencial para el héroe arácnido de Marvel Studios.

Dado que no sabemos mucho del proyecto, prácticamente todo es posible en Brand New Day. Por eso, la participación de Mefisto es solo una de las muchas opciones interesantes que podrían verse en la próxima película del UCM. El estreno de Spider-Man: Brand New Day está programado para el 31 de julio de 2026.