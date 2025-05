Esta Smart TV 4K UHD de 50 pulgadas con HDR10, control por voz y modo juego es un chollo por 289 euros

En Amazon siempre hay televisores en oferta y en ocasiones podemos encontrar auténticos chollos, así que, a la hora de cambiar de Smart TV merece la pena echar un vistazo por si vemos alguno que sea de nuestro interés. En esta ocasión veremos el Hisense 50E6NT, un modelo de gama baja que tiene un precio muy atractivo. Es más, podríamos decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 300 euros.

Si no tienes mucho espacio esta Smart TV es perfecta ya que estamos hablando de 50 pulgadas. Pero vamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. Este televisor tiene un precio de venta recomendado de 399 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 289 euros (28 % de descuento). Si tenemos en cuenta que su precio roza el mínimo histórico (281,30 euros), sin duda es un buen momento para comprarlo. Por cierto, las reseñas son muy positivas y tiene una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5.

Esta Smart TV lleva el sistema operativo VIDAA Hisense

Que sea un televisor barato no quiere decir que tengamos que prescindir de ciertas funciones o características, y aquí Hisense siempre hace un buen trabajo, sus televisores suelen destacar por su relación calidad-precio. Este modelo tiene una pantalla 4K UHD de 50 pulgadas que ofrece colores precisos y nada saturados. Además, cuenta con escalador de imagen mediante IA para que cualquier contenido se vea con un mayor nivel de detalle y nitidez. A esto hay que añadir Direct Full Array, otra tecnología que permite un mayor control del brillo, y esto se traduce en colores más vibrantes. Tampoco podía faltar la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10.

Hisense tampoco ha descuidado el apartado sonoro. Aquí encontramos dos altavoces de 10 vatios, así como Dolby Audio y Virtual:X para una experiencia auditiva más prémium. Ahora bien, siempre recomendamos conectar una barra de sonido para mejorar la inmersión. Por otro lado, decir que tiene modo Juego PLUS con modo MEMC de baja latencia.

Pasamos a la conectividad, y aquí incorpora x3 HDMI 2.1, x2 USB 2.0, x1 salida para auriculares, x2 entradas RF, x1 entrada AV, x1 entrada de audio L/R, x1 salida de audio digital óptica, x1 Ethernet, x1 ranura CI+, Bluetooth 4.2 y Wi-Fi de doble banda. Por último, pero no menos importante, a nivel de sistema operativo lleva VIDAA, que ofrece acceso a las principales plataformas de streaming como Netflix, Apple TV+, Disney+, YouTube, Rakuten TV, Prime Video y más.

No lo dudes más y hazte con esta Smart TV ahora que se puede conseguir por tan solo 289 euros, no te arrepentirás. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo, no todos los días está rebajada 110 euros.

